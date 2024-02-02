ميدالية بوب بيمون الذهبية في الوثب الطويل بيعَت بـ441 ألف دولار

القاهرة - بوابة الوسط

بيعت لقاء 441 ألف دولار ضمن مزاد في نيويورك، الميدالية الذهبية الأولمبية في الوثب الطويل التي فاز بها الأميركي بوب بيمون في أولمبياد 1968.

قال الرياضي السابق البالغ 77 عاماً، قبل المزاد الذي أقامته دار كريستيز، «لقد بت مستعداً لتسليمها»، في حديث أدلى به إلى وكالة «فرانس برس».

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ووصلت القفزة التاريخية في أولمبياد المكسيك 1968 إلى 8,9 امتار، وبقي هذا الرقم القياسي العالمي صامداً حتى بطولة العالم في طوكيو عام 1991.

سعرها بين 400 و600 ألف دولار

وكان خبراء من دار «كريستيز» أشاروا إلى أن سعر الميدالية التقديري يراوح بين 400 و600 ألف دولار.

وقال بيمون «كان المزاد وسيلة ممتازة لعرض الميدالية، ولكن أيضاً لحفظ ذكراها»، معربا عن أمله في أن يفهم من اشتراها «أهمية هذا الإنجاز الرياضي».

ورفضت دار المزادات أن تذكر اسم الشاري.

وخلال هذا المزاد الذي عُرضت فيه قطع «استثنائية» ونظمته دار «كريستيز» المملوكة لشركة «أرتيميس» القابضة للملياردير الفرنسي فرانسوا بينو، بيعت لوحة مميزة لفرقة بيتلز (1966) موقعة من الموسيقيين البريطانيين الأربعة.