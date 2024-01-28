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بمواصفات فريدة.. الكشف عن الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 يناير 2024, 08:53 مساء
بمواصفات فريدة.. الكشف عن الملعب الجديد لنادي الهلال السعودي (فيديو)
ملعب «المملكة أرينا» الخاص بنادي الهلال (فيسبوك)
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أزاح رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الستار عن اكتمال أعمال تنفيذ ملعب «المملكة أرينا» الخاص بنادي الهلال في العاصمة الرياض.

«المملكة أرينا» يستضيف مباراة الهلال وإنتر ميامي
وسيكون أول ظهور رسمي للملعب الجديد غدًا الإثنين، عندما يستضيف مباراة فريقي الهلال السعودي وإنتر ميامي الأميركي بقيادة بطل العالم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس موسم الرياض 2024 التي تضم إلى جانب الهلال وإنتر ميامي نادي النصر السعودي.

كما سيكون ملعب «المملكة أرينا» على موعد مع مواجهة ميسي وكريستيانو رونالدو، حينما يتقابل فريقا النصر وإنتر ميامي في المباراة الثانية للبطولة في الأول من شهر فبراير المقبل، فيما ستكون مباراة الهلال والنصر هي ثالث المواجهات التي سيشهدها الملعب يوم 8 من الشهر نفسه.

يتسع الملعب الذي يضم أحدث التقنيات لـ26 ألف متفرج، ومن المقرر وصوله لنحو ثلاثين ألفًا خلال الفترة المقبلة، فيما تضم المقصورة الرئيسية نحو 350 مقعدًا، كما أنه يتميز بقرب مدرجاته من أرضية الملعب.

وسيكون الملعب مكيفًا بالكامل ويحتوي على سقف متحرك وشاشات عرض ضخمة ويعتبر إحدى أبرز الوجهات الرياضية التي جرى الإعلان عنها ضمن مفاجآت موسم الرياض.

ويتميز الملعب بأبعاده الكبيرة حيث يبلغ طوله 105 أمتار والعرض 68 مترًا والارتفاع 47 مترًا وستكون الإضاءة في الملعب هي الأعلى في كل ملاعب الشرق الأوسط كلها.

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كما جرى استقدام أجهزة تقنية ضوء الشمس البديل الصناعي من هولندا للحفاظ على زراعة الملعب بأنظمة ري حديثة، ليصبح من أوائل الملاعب في منطقة الشرق الأوسط التي تستخدم مثل هذه الوسائل الحديثة.

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