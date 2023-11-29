إسباني رئيسًا تنفيذيًا للهلال السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

بدأت الأندية السعودية مرحلة جديدة من تطوير أدائها بهدف الوصول إلى المستوى العالمي، بعدما نجحت من قبل في استقطاب العديد من أبرز النجوم العالميين وضمهم إلى صفوفها بهدف الارتقاء بمستوى الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما اتخذ نادي الهلال خطوة جريئة بتعيين أجنبي رئيسًا تنفيذيًا للنادي.

الهلال يتطلع للاستفادة من خبرات كالزادا الواسعة

وأعلن الهلال عملاق الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم اليوم الأربعاء، تعيين الإسباني ستيف كالزادا رئيسًا تنفيذيًا للنادي خلفًا لعبد الله الجربوع اعتبارًا من مطلع يناير 2024، وفقًا لوكالة «رويترز» للأنباء.

وقال النادي على منصة «إكس»: «يحمل كالزادا خبرات واسعة من خلال عمله في العديد من المناصب القيادية في عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة من أبرزها مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، حيث يعد كالزادا واحدًا من أشهر المسوقين الرياضيين».

وأضاف نادي الهلال: «يتمنى مجلس الإدارة التوفيق لكالزادا لمواصلة مسيرة النجاحات، متطلعين للعمل معًا من أجل تحقيق الأهداف والفائدة المرجوة للنادي وتحقيق ما يسعد جماهير الهلال».

ويملك الإسباني كالزادا خبرة عريضة في مجال الإدارة الرياضية مع توليه منصب مدير التسويق لنادي برشلونة العام 2002، حتى تقلد منصب المدير التجاري في مجموعة سيتي لكرة القدم العام 2019 ليعمل بشكل منتظم مع نادي مانشستر سيتي.

ولا يعد كالزادا غريبًا على نادي الهلال، حيث عمل من قبل معه في عدة مشاريع استشارية استراتيجية العام 2018، ليتعرف على النادي بشكل كبير، على الرغم من توليه بعدها منصب المدير التجاري لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

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ويعد كالزادا من أشهر المتخصصين في مجال الاقتصاد الرياضي في كرة القدم لما يملكه من خبرات دولية خلال آخر 20 عامًا.

كما عمل كالزادا مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في تأسيس شركته العام 2009، والتي تملك حقوق صور اللاعب تجاريًا وأسس عدة مشاريع استراتيجية مع عدد من أندية كرة القدم مثل شاختار دونيتسك الأوكراني وغلطة سراي التركي.