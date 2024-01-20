مورينيو يتفق مع «الشباب السعودي» على تولي تدريب الفريق

القاهرة - بوابة الوسط

توصل نادي «الشباب» السعودي إلى اتفاق رسمي مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو يقضي بتوليه تدريب فريق كرة القدم بالنادي.

الشباب يرسل موافقة مورينيو للجنة الاستقطاب

ونقلت جريدة «الرياضية» السعودية اليوم السبت عن مصادر مطلعة ورسمية في النادي قولها إن الشباب أرسل موافقة مورينيو إلى لجنة الاستقطاب وينتظر الضوء الأخضر خلال الأسبوع الجاري من أجل اتخاذ القرار النهائي بالتعاقد معه رسميا، وذلك قبل انطلاق معسكره الشتوي في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأصبح مورينيو قاب قوسين أو أدنى من التدريب في الدوري السعودي بعد أيام قليلة من إقالته من تدريب نادي روما الإيطالي.

وربطت تقارير صحفية بين أسطورة التدريب مورينيو ونادي الشباب السعودي بعدما قالت إن لجنة الاستقطابات في الدوري السعودي للمحترفين منحت الضوء الأخضر لـ«شيخ الأندية» للتعاقد مع مورينيو.

وبحسب ما ذكرته الصحف السعودية فإن اجتماعا عقد عبر منصة «زووم» استمر لنحو ساعة جمع بين المدير الرياضي في نادي الشباب السعودي دومينكو تيتي مع جوزيه مورينيو أول أمس الخميس انتهى باتفاق الطرفين شفهيا على تولي المدرب البرتغالي قيادة الفريق فنيا.

وخلال الموسم الحالي تولى تدريب فريق الشباب السعودي كل من الهولندي مارسيل كايزر وخلفه المدرب الأرجنتيني خوان بروان ثم الكرواتي إيجور بيسكان الذي أقيل من منصبه لسوء النتائج.

ووفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس» فإن فريق الشباب يخوض معسكرا خارجيا في مدينة أبوظبي خلال فترة التوقف الحالية بسبب مشاركة منتخب السعودية في بطولة كأس آسيا المقامة في قطر التي تستمر حتى منتصف شهر فبراير المقبل.

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ويحتل فريق الشباب المركز الحادي عشر في الدوري السعودي للمحترفين برصيد 21 نقطة.

من ناحية أخرى توصل الشباب لاتفاق مع المهاجم الإيطالي بوليتانو ووكيل أعماله لانتقاله إلى صفوف الفريق ويتوقف الأمر على قبول ناديه نابولي.

كما تنتظر إدارة نادي الشباب الانتهاء من الإجراءات الشكلية لضم البرازيلي مارسيلو جروهي حارس مرمى الاتحاد بعد موافقة ناديه على إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.