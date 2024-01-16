روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي روما تاسع الدوري الإيطالي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، إقالة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بسبب النتائج المخيبة آخرها الخسارة أمام ميلان 1-3 في الدوري.

وقال نادي العاصمة في بيان «نعتقد أن التغيير الفوري هو في مصلحة النادي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتعاقد روما مع المدرب السابق لأندية تشلسي ومانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزية وريال مدريد الإسباني وإنتر ميلان، في مايو 2021 وقاده إلى لقب مسابقة كونفرنس ليغ العام 2022 وإلى المباراة النهائية لمسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) الموسم الماضي.