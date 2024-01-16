دي روسي مديرا فنيا لروما بعد ساعات من إقالة مورينيو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي روما الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي مديرا فنيا للفريق عقب رحيل جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج. وجاء رحيل المدرب البرتغالي عن روما بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالها الفريق الفوز، ومن ضمنها الإقصاء من كأس إيطاليا على يد غريمه لاتسيو.

ويمتد عقد دي روسي مع «الذئاب» حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد العقد تلقائيا.

دي روسي يعود مجددا إلى روما مدربا

وقال روما في بيانه الرسمي: «بعد 18 عاماً من لعبه في الغاليوروسي، يعود دي روسي بصفته مدرباً للفريق، وستكون مباراة فيرونا مساء السبت في الأولمبيكو هي مباراته الأولى».

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بهذا سيتولى دي روسي، الذي يعد أحد أساطير روما وواحدا من رموز التاريخ الحديث للفريق الإيطالي ووريث شارة القيادة من الأسطورة الإيطالية الآخر فرانشيسكو توتي، مسؤولية الفريق بعد «الزلزال» غير المتوقع بقرار إقالة مورينيو.