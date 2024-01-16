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دي روسي مديرا فنيا لروما بعد ساعات من إقالة مورينيو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 16 يناير 2024, 07:14 مساء
دي روسي مديرا فنيا لروما بعد ساعات من إقالة مورينيو
الإيطالي دانييلي دي روسي مديرا فنيا لروما. (أرشيفية : الإنترنت)
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أعلن نادي روما الإيطالي تعيين دانييلي دي روسي مديرا فنيا للفريق عقب رحيل جوزيه مورينيو بسبب سوء النتائج. وجاء رحيل المدرب البرتغالي عن روما بعد ثلاث مباريات لم يحقق خلالها الفريق الفوز، ومن ضمنها الإقصاء من كأس إيطاليا على يد غريمه لاتسيو.

ويمتد عقد دي روسي مع «الذئاب» حتى نهاية الموسم الجاري، مع إمكانية تجديد العقد تلقائيا.

دي روسي يعود مجددا إلى روما مدربا
وقال روما في بيانه الرسمي: «بعد 18 عاماً من لعبه في الغاليوروسي، يعود دي روسي بصفته مدرباً للفريق، وستكون مباراة فيرونا مساء السبت في الأولمبيكو هي مباراته الأولى».

- روما يقيل مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو

بهذا سيتولى دي روسي، الذي يعد أحد أساطير روما وواحدا من رموز التاريخ الحديث للفريق الإيطالي ووريث شارة القيادة من الأسطورة الإيطالية الآخر فرانشيسكو توتي، مسؤولية الفريق بعد «الزلزال» غير المتوقع بقرار إقالة مورينيو.

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