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الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 20 يناير 2024, 06:42 مساء
الإصابات ضيف ثقيل على كأس آسيا
ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي (إكس)
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مع ارتفاع وتيرة منافسات بطولة كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة 24 منتخباً واقترابها من الأدوار الإقصائية كانت هناك مفاجآت صعبة على المنتخبات المشاركة تصدرتها الإصابات لعدد من لاعبيها.

الإصابات تضرب كأس آسيا قبل انطلاق البطولة
فقبل انطلاق بطولة كأس آسيا أعلن الجهاز الفني للمنتخب الإماراتي عن إصابة الحارس الثالث خالد توحيد، الأمر الذي جعله يستبدله بالحارس حسن حمزة لينضم إلى الثنائي خالد عيسى وعلي خصيف.

كما أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم أيضاً إصابة المدافع نور منصور، وذلك خلال مباراة منتخب بلاده مع الصين الأربعاء الماضي في الجولة الثانية للمجموعة الأولى بعدما غادر اللقاء خلال الشوط الأول. وبحسب التقرير الطبي فإن اللاعب تعرض لتمزق في العضلة الضامة، حيث سيغيب فترة قد تصل إلى شهرين عن الملاعب، الأمر الذي يعني وداعه للبطولة، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

وذكرت تقارير صحفية سعودية عن تعرض ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي لإصابة عضلية خلال المباراة الأولى مع منتخب عمان.

كما غاب مواطنه فهد المولد عن لقاء عمان بالجولة الأولى، وذلك بعد تعرضه لإصابة بتمزق في الأوتار الأمامية، وحاجته إلى علاج يمتد إلى ثلاثة أسابيع، حيث أعلن ناديه الشباب السعودي تفاصيل إصابته.

الرباط الصليبي يضرب لاعبي عمان وكوريا
وخلال لقاء عمان والسعودية أيضاً تعرض تميم البلوشي لاعب المنتخب العماني لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وذلك حسبما أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم، ليغيب اللاعب عن البطولة والملاعب لمدة تصل إلى ستة أشهر.

كما تعرض منتخب كوريا الجنوبية لصدمة كبيرة بعد إصابة حارسه الأساسي كيم سيونغ بالرباط الصليبي، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد الكوري الجنوبي، والذي تنتظره اليوم السبت مواجهة صعبة مع المنتخب الأردني.

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وتسببت الإصابة أيضاً في غياب همام الأمين مدافع المنتخب القطري عن اللقاء الثاني في البطولة أمام طاجيكستان بعدما تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل خلال اللقاء الأول أمام لبنان، وذلك بحسب ما أعلنه الاتحاد القطري لكرة القدم.

وشهدت مباراة البحرين وكوريا الجنوبية بالجولة الأولى تعرض المدافع البحريني أمين بنعدي لإصابة في الكاحل، لتثبت التقارير الطبية لاحقاً وجود تمزق في الأربطة ليغيب عن الملاعب لمدة شهرين.

ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي (إكس)
ناصر الدوسري لاعب المنتخب السعودي (إكس)
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