مطالب برلمانية مصرية بمنع التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب

القاهرة - بوابة الوسط

تقدم نائب في البرلمان المصري باقتراح يتمثل في حظر استقدام اللاعبين والمدربين الأجانب للأندية المصرية بكل درجاتها، لاسيما أن هذه التعاقدات تكبد خزينة الدولة ملايين الدولارات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تمر بها البلاد

مطالب بالتعاقد مع الأجانب بالجنيه المصري

وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب، من الحكومة المصرية حظر استقدام الأجانب لكل الاندية المصرية، خاصةً في ظل الظروف الاقتصادية الحالية لمصر.

وتساءل أمين في طلب إحاطة قدمه للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه بدوره إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصرية، قائلاً: «لماذا لا يتم التعاقد مع المدربين واللاعبين الأجانب بالجنيه المصري، بدلاً من العملات الأجنبية وفى مقدمتها الدولار؟، وفقا لما نقلته جريدة «البيان» الإماراتية.

وطالب النائب المصري الحكومة بإصدار قرار فورى يطبق على جميع الأندية في مختلف الألعاب الرياضية وفى مقدمتها كرة القدم، بالتوقف الفوري عن التعامل بالعملات الأجنبية مع جميع اللاعبين والمدربين الحاليين المتواجدين داخل مختلف الأندية المصرية.

وقال أشرف أمين: «الدولة تمر بمأزق اقتصادي في العملة الصعبة، ومصر فيها 102 لاعب أجنبي بخلاف بعض المدربين، مرتباتهم بالدولار، والجزائر فعلت هذا الأمر من قبل، ومنعت التعاقد مع لاعبين ومدربين أجانب».

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الجدير بالذكر أن الأندية المصرية الكبرى تعتمد بشكل كبير على الأجانب، مثل الأهلي والزمالك والاتحاد السكندري والمصري وبيراميدز، وشهدت المواسم الماضية زيادة عدد الأجانب إلى خمسة لاعبين بصفوف الفريق الواحد، بعدما كانت تقتصر من قبل على ثلاثة فقط.