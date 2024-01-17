قطر تهزم طاجيكستان وتتأهل لدور الـ16 بكأس آسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قاد أكرم عفيف قطر إلى الفوز 1-0 على عشرة لاعبين من طاجيكستان، اليوم الأربعاء، على إستاد البيت، لتبلغ دور الـ16 من بطولة كأس آسيا عن المجموعة الأولى، بعد أن حصدت ست نقاط من أول جولتين.

أكرم عفيف يسجل هدف المباراة الوحيد

سجل عفيف هدف المباراة الوحيد، لتضمن قطر صدارة ترتيب المجموعة الأولى في البطولة، بعد نهاية الجولة الثانية بفارق أربع نقاط عن منتخب الصين ثاني الترتيب، فيما يحتل منتخب طاجيكستان المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، بفارق الأهداف عن لبنان، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

بدأت قطر المباراة بقوة بحثاً عن هدف مبكر، وأضاع اللاعبون أكثر من فرصة سانحة للتسجيل، حتى استلم عفيف تمريرة بينية من المعز علي في الدقيقة 17 في وضع انفراد، ليضع الكرة بذكاء في الشباك.

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وسبق أن سجل أكرم عفيف هدفين في فوز قطر 3-0 على لبنان في الجولة الأولى، ليتصدر لاعب نادي السد ترتيب هدافي البطولة برصيد ثلاثة أهداف.