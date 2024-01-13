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فوزان متتاليان نادران لـ«سبيرز» في دوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 13 يناير 2024, 01:16 مساء
فوزان متتاليان نادران لـ«سبيرز» في دوري السلة الأميركي
سجل ويمبانياما 26 نقطة وقاد سبيرز إلى فوزه الثاني توالياً. (فرانس برس)
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حقق سان أنتونيو سبيرز فوزين متتاليين للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بتغلبه على ضيفه تشارلوت هورنتس 135-99 الجمعة.

وقاد الفرنسي الواعد فيكتور ويمبانياما فريقه سبيرز للفوز بتسجيله 26 نقطة و11 متابعة، على الرغم من مشاركة لاعب الارتكاز 20 دقيقة فقط، وتقليص وجوده منذ تعرّض لإصابة في كاحله، حسب وكالة «فرانس برس».

تألق ويمبي في الربع الثالث
وتألق ويمبي بكرات ساحقة استعراضية، خصوصاً في الربع الثالث. وكانت آخر مرة يحقق فيها سبيرز فوزين توالياً في نهاية أكتوبر أمام فينيكس.

غولدن ستايت ينتفض على أرض شيكاغو
وبعد خسارتين توالياً، بينها واحدة مذلة على أرضه أمام نيو أورليانز بيليكانز 105-141، انتفض غولدن ستايت ووريرز على أرض شيكاغو بولز، وتغلب عليه 140-131.

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ولعب كلاي تومسون، الذي قدم بداية موسم بطيئة، دوراً كبيراً في تحقيق الفوز مع ثلاثين نقطة، أضاف إليها الموزع الخارق ستيفن كوري 27 نقطة وتسع تمريرات حاسمة.

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