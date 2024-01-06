  • Alwasat News
Atwasat

تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:29 مساء
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا
تيمو فيرنر خلال مشاركته في إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

أعلن مدرب نادي رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني ماركو روزه، اليوم السبت، أن مهاجم الفريق تيمو فيرنر يرغب في مغادرة النادي على سبيل الإعارة للحصول على المزيد من دقائق اللعب في محاولة للانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل.

عرض إنجليزي لتيمو فيرنر
وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك صفقة يقترب النادي الألماني من اتمامها مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للحصول على خدمات تيمو فيرنر، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وحسب ما ذكرته شبكة «سكاي» ألمانيا فإن فيرنر سينتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، على أن يتكفل توتنهام بكامل قيمة راتب المهاجم الألماني.

وبعدما أمضى موسمين في صفوف تشيلسي الإنجليزي حيث ساعد الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عانى فيرنر (27 عامًا) من أجل إثبات نفسه كهداف بصورة منتظمة وعاد في النهاية إلى لايبزيغ في 2022.

وقد لا يؤهل ظهور فيرنر النادر في الدوري الألماني، حيث شارك في ثماني مباريات فقط هذا الموسم، ليكون ضمن خطط المدرب الوطني يوليان ناغلسمان في قائمة بطولة كأس أمم أوروبا.

وقال روزه مدرب لايبزيغ لشبكة «سكاي» ألمانيا: «من الصحيح أن تيمو يبحث عن إعارة، فيرنر يرغب في اللعب في بطولة كأس أمم أوروبا، نتمنى له كل التوفيق».

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
رسميا.. «لايبزيغ» يعلن ضم نجم «تشيلسي»

ويمكن أن يوفر فيرنر غطاء لتوتنهام في الهجوم مع غياب هداف الفريق سون هيونغ-مين بسبب مشاركته في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024

«فيفا» يعلن قائمة الحكام الليبيين الدوليين لعام 2024
نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان

نائب الرئيس الأميركي السابق يوقِّع على قذائف إسرائيلية عند حدود لبنان
روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024

روزنامات 1996 تحقق رواجاً عبر الإنترنت لتطابقها مع 2024
مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»

مؤلف سلسلة «تخاريف» إبراهيم البشاري يعود روائيا بـ«ما وراء الحاجز»
«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء

«حماس»: الاحتلال نبش 1100 قبر في غزة وسرق 150 من جثامين الشهداء
«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس بالبطولة العربية

شاهد «في التسعين».. فؤاد أبوشقرة يكشف سر تفوق المنتخب الوطني لكرة السلة على تونس...
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
منتخب «الأرز» اللبناني يخوض مشاركته الثالثة في أمم آسيا أملا في المنافسة
منتخب «الأرز» اللبناني يخوض مشاركته الثالثة في أمم آسيا أملا في ...
الإمارات بعد أكبر عملية تجنيس تحلم بآمم آسيا
الإمارات بعد أكبر عملية تجنيس تحلم بآمم آسيا
أرتيتا يطالب بإلغاء مباريات الإعادة بكأس إنجلترا
أرتيتا يطالب بإلغاء مباريات الإعادة بكأس إنجلترا
العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي استعدادًا لكأس آسيا
العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي استعدادًا لكأس آسيا
جيرونا يطارد ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بنهاية الدور الأول
جيرونا يطارد ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بنهاية الدور ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024
عطال يزين قائمة المنتخب الجزائري لأمم أفريقيا 2024...
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم أفريقيا 2023 ويترشح لكأس العالم
(فيديو) المنتخب الوطني لناشئي الكرة الطائرة يتأهل لنهائي أمم......
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد
راتكليف يستحوذ على 25% من أسهم مانشستر يونايتد...
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي
رابطة الدوري الإنجليزي تجدّد رفضها لدوري السوبر الأوروبي...
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية
الغيابات تضرب الكبار قبل كأس الأمم الأفريقية...
المزيد
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا
تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا...
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي كأس نجوم قطر
شاهد.. سقوط مفاجئ للجزائري أندي ديلور يثير الرعب خلال نهائي ......
صلاح ومحرز وحكيمي نجوم تحت المجهر في كأس أمم أفريقيا
صلاح ومحرز وحكيمي نجوم تحت المجهر في كأس أمم أفريقيا...
جيرونا يطارد ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بنهاية الدور الأول
جيرونا يطارد ريال مدريد على صدارة الدوري الإسباني بنهاية ......
العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي استعدادًا لكأس آسيا
العراق يخسر ودية كوريا في أبوظبي استعدادًا لكأس آسيا...
المزيد