تيمو فيرنر يرغب في مغادرة لايبزيغ من أجل كأس أمم أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مدرب نادي رازن بال شبورت لايبزيغ الألماني ماركو روزه، اليوم السبت، أن مهاجم الفريق تيمو فيرنر يرغب في مغادرة النادي على سبيل الإعارة للحصول على المزيد من دقائق اللعب في محاولة للانضمام لقائمة منتخب ألمانيا التي ستشارك في بطولة كأس أمم أوروبا الصيف المقبل.

عرض إنجليزي لتيمو فيرنر

وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن هناك صفقة يقترب النادي الألماني من اتمامها مع نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي للحصول على خدمات تيمو فيرنر، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.

وحسب ما ذكرته شبكة «سكاي» ألمانيا فإن فيرنر سينتقل على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر حتى نهاية الموسم، على أن يتكفل توتنهام بكامل قيمة راتب المهاجم الألماني.

وبعدما أمضى موسمين في صفوف تشيلسي الإنجليزي حيث ساعد الفريق على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا، عانى فيرنر (27 عامًا) من أجل إثبات نفسه كهداف بصورة منتظمة وعاد في النهاية إلى لايبزيغ في 2022.

وقد لا يؤهل ظهور فيرنر النادر في الدوري الألماني، حيث شارك في ثماني مباريات فقط هذا الموسم، ليكون ضمن خطط المدرب الوطني يوليان ناغلسمان في قائمة بطولة كأس أمم أوروبا.

وقال روزه مدرب لايبزيغ لشبكة «سكاي» ألمانيا: «من الصحيح أن تيمو يبحث عن إعارة، فيرنر يرغب في اللعب في بطولة كأس أمم أوروبا، نتمنى له كل التوفيق».

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ويمكن أن يوفر فيرنر غطاء لتوتنهام في الهجوم مع غياب هداف الفريق سون هيونغ-مين بسبب مشاركته في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.

ويحتل توتنهام حاليًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة بفارق ست نقاط عن ليفربول المتصدر.