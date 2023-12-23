اعتقال رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي بعدة تهم بينها ترويج المخدرات

القاهرة - بوابة الوسط

أصدر القضاء المغربي الجمعة قرارا بإيقاف رئيس الوداد البيضاوي أحد أكبر أندية كرة القدم في أفريقيا سعيد الناصري للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات وتبييض أموال. ويشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما 21 منهم رهن الاعتقال بينهم رئيس مجلس جهة الشرق.

وقال مصدر في فريق الدفاع عنه لوكالة الأنباء الفرنسية الذي فضّل عدم ذكر اسمه، إن قاضي التحقيق استجوب صباح الجمعة تمهيديًا سعيد الناصري (54 عامًا) وباقي المتهمين في هذه القضية، و«قرر ملاحقته في حالة اعتقال بعدة تهم بينها التزوير في محرر رسمي، عقد اتفاقات تتعلق بمسك وترويج مخدرات، استعمال شيك مزور»، حسب «فرانس برس».

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وأفادت وسائل إعلام محلية أن القاضي وجه إليه أيضا تهمة تبييض أموال. يشمل التحقيق في هذه القضية 25 متهما 21 منهم رهن الاعتقال بينهم رئيس مجلس جهة الشرق شمال شرق البلاد عبدالنبي بعيوي (52 عاما) وفق ما أضاف المصدر.

والناصري وبعيوي هما قياديان في حزب الأصالة والمعاصرة المشارك في الائتلاف الحكومي بالمغرب.