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الليلة.. مانشستر سيتي يواجه فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 ديسمبر 2023, 03:33 مساء
الليلة.. مانشستر سيتي يواجه فلومينينسي في نهائي كأس العالم للأندية
كأس العالم للأندية (أرشيفية: الإنترنت)
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يلتقي فريقا مانشستر سيتي الإنجليزي وفلومينينسي البرازيلي في الثامنة من مساء اليوم الجمعة على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية «الجوهرة المشعة» بمدينة جدة في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها السعودية.

مانشستر سيتي يسعى لحصد اللقب في المشاركة الأولى
وسيحاول مانشستر سيتي أن يصبح أول فريق إنجليزي يحقق اللقب في مشاركته الأولى بعدما أخفق مانشستر يونايتد في تحقيق لقب مونديال 2000 وفشل ليفربول في الفوز بمونديال 2005، كما فشل تشيلسي في الفوز بمونديال 2012.

ويعاني مانشستر سيتي من عدة غيابات مؤثرة في صفوفه متمثلة في كيفين دي بروين وجيريمي دوكو وإيرلينغ هالاند، بينما لا يعاني فلومينينسي من أي غيابات ليخوض اللقاء بصفوف مكتملة.

ويبحث الفريقان عن التتويج باللقب في أول مشاركة لهما بكأس العالم للأندية التي وصل إليها مانشستر سيتي بعد موسم تاريخي شهد تتويجه بلقب الدوري والكأس، بجانب حصد لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا، كما فاز فلومينينسي بلقب كوبا ليبيرتادوريس للمرة الأولى في تاريخه.

الفريق الإنجليزي استهل مشواره في المونديال بفوز ساحر على أوراوا ريد دياموندز الياباني 3-0، كما تفوق فلومينينسي على الأهلي المصري 2-0 في المربع الذهبي.

وعلى مدار البطولات السابقة من كأس العالم للأندية جرى حسم نهائي واحد فقط بركلات الترجيح حين تغلب كورينثيانز على فاسكو دا غاما في أول المونديال الأول عام 2000، كما امتدت أربع مباريات نهائية أخرى إلى الوقت الإضافي حين فاز برشلونة على إستوديانتس 2-1 في 2009، وتغلب ريال مدريد على كاشيما إنتلرز 4-2 في 2016، وكذلك فاز ليفربول على فلامينغو 1-0 في 2019، وانتصار تشيلسي على بالميراس 1-0 في 2021.

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ويعول مدرب الفريق البرازيلي فرناندو دينيز بشكل كبير على عنصري السرعة والمهارة بالإضافة إلى دقة التمرير، كل هذا بجانب القدرة التهديفية الخارقة لجيرمان كانو الذي سجل أربعين هدفاً في ستين مباراة في عام 2023، كما دخل اللاعب التاريخ بتسجيله 13 هدفاً في 12 مباراة ببطولة كأس ليبرتادوريس هذا العام ليقود فريقه للفوز باللقب الأول تاريخياً في البطولة والوصول إلى كأس العالم للأندية.

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