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كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 14 ديسمبر 2023, 05:17 مساء
كلوب يكشف تفاصيل الإصابة المروعة لنجم ليفربول
أليكسيس ماك أليستر خلال إحدى مباريات ليفربول (إكس)
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كشف المدير الفني لفريق ليفربول لكرة القدم الألماني يورغن كلوب تفاصيل مروعة عن إصابة أليكسيس ماك أليستر نجم خط وسط «الريدز».

شكوك حول مدة غياب ماك أليستر عن ليفربول
وأصيب أليستر على مستوى الركبة في مواجهة ليفربول أمام شيفيلد يونايتد ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ما تسبب في غيابه عن المباراة التي تليها ضد كريستال بالاس، كما تحوم الشكوك حول لحاقه بقمة الجولة السابعة عشرة بين ليفربول ومانشستر يونايتد.

وأوضح كلوب في تصريحات نقلها موقع «جول» العالمي: «تبيّن أن الإصابة أكثر تعقيدًا مما اعتقدنا في البداية، فمسامير الحذاء الخاص بلاعب الخصم اخترقت عضلة ماك أليستر ووصلت إلى العظم».

وقال كلوب إنه لم يسبق لأي لاعب من الذين درّبهم أن تعرض لمثل هذه الإصابة.

وأضاف مدرب ليفربول: «ماك أليستر يشعر بالألم، علينا أن نتأكد من أنه لم يعانِ التهابًا، علينا أن ننتظر حتى يصبح قادرًا على التحمّل قبل أن نتخذ قرارا بشأن عودته للتدريبات مرة أخرى».

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واختتم المدرب الألماني حديثه، قائلًا: «أتمنى القول إنه يتحسن يومًا عن يوم، نأمل بأن يتحسن كثيرًا خلال الأيام الثلاثة أو الأربعة المقبلة».

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