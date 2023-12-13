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ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 08:38 مساء
ميلان يغسل يده من قضية تورط «تونالي» في قضية المراهنات
ساندرو تونالي خلال إحدى مباريات ميلان (أرشيفية: الإنترنت)
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أكد مدرب ميلان، ستيفانو بيولي، أن النادي الإيطالي بريء من تهمة معرفته بتورط اللاعب ساندرو تونالي في المراهنات قبل انتقاله إلى نيوكاسل يونايتد الصيف الماضي.

تونالي كان ملتزما مع ميلان
ونقلت جريدة «ميرور» البريطانية تصريحات للمدرب الإيطالي، شدد خلالها على أن نادي ميلان لم يكن لديه أي علم بتورط اللاعب في هذه القضية.

وأشار بيولي إلى أن تونالي (23 عاماً) كان ملتزماً تماما مع ميلان، ولم تظهر عليه أي علامات تشير إلى أن لديه ارتباطا بعمليات المراهنات.

وأضاف المدير الفني لفريق ميلان: «بشكل عام، المدرب لن يكون على دراية بكل ما يفعله اللاعبون خارج الملعب، وبعيدا عن التدريبات والمباريات».

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تأتي تصريحات بيولي ردا على تقارير ذكرت أن إيقاف ساندرو تونالي عشرة أشهر بداعي تورطه في قضية مراهنات أثار الجدل حول معرفة ميلان بالأمر قبل موافقته على انتقال اللاعب الإيطالي (الموقوف) إلى نيوكاسل مقابل 55 مليون جنيه إسترليني في فترة الانتقالات الصيفية.

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