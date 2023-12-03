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ليفربول يهزم فولهام بـ«ريمونتادا» متأخرة في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 03 ديسمبر 2023, 07:41 مساء
ليفربول يهزم فولهام بـ«ريمونتادا» متأخرة في الدوري الإنجليزي
لاعبو ليفربول يحتفلون بأحد أهداف الفريق خلال المباراة أمام فولهام الأحد 3 ديسمبر 2023 (رويترز)
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استعاد ليفربول نغمة الانتصارات التي غابت عنه في الجولة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وحقق انتصارًا مثيرًا 4-3 على ضيفه فولهام، اليوم الأحد، في الجولة الرابعة عشرة من المسابقة.

ليفربول يتقدم بـ«النيران الصديقة»
وعلى ملعب آنفيلد، تقدم ليفربول بهدف عبر النيران الصديقة أحرزه بيرند لينو، حارس مرمى فولهام بالخطأ في مرماه في الدقيقة 20، قبل أن يتعادل هاري ويلسون لفولهام في الدقيقة 25، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأعاد أليكسيس ماك أليستر التقدم لليفربول بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 38، لكن كيني تيتي أحرز هدف التعادل لفولهام مجددًا في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أضاف بوبي ريد الهدف الثالث لفولهام في الدقيقة 80، لكن ليفربول انتفض في الدقائق الأخيرة، الذي شهد تسجيله هدفين بواسطة واتارو إندو وترينت أليكسندر أرنولد في الدقيقتين 87 و88 على الترتيب.

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بهذا الانتصار، ارتفع رصيد ليفربول، الذي تعادل 1-1 مع مضيفه مانشستر سيتي في المرحلة الماضية، إلى 31 نقطة، بفارق نقطتين خلف آرسنال المتصدر، في حين توقف رصيد فولهام عند 15 نقطة في المركز الرابع عشر.

وقد أسفرت بقية مباريات الجولة التي أقيمت اليوم عن فوز تشيلسي على ضيفه برايتون 3-2، وفيما تعادل بورنموث 2-2 مع ضيفه أستون فيلا، ووست هام يونايتد مع ضيفه كريستال بالاس 1-1.

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