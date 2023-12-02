تايتوم يتعرض للطرد في ليلة انتصار بوسطن على فيلادلفيا بدوري السلة الأميركي

القاهرة - بوابة الوسط

تعرض النجم جايسون تايتوم للطرد في الربع الثالث من مواجهة فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لكن فريقه بوسطن سلتيكس تغلّب على ضيفه 125-119، الجمعة، في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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وبعد تسجيله 21 نقطة، دخل تايتوم في شجار مع روبرت كوفينغتون قبل ثانية على نهاية الربع الثالث، فتعرّض للطرد، وسجّل كوفينغتون الرمية الحرّة التقنية، ثم رميتين أخريين احتسبتا بعد اعتبار خطأ تياتوم فادحاً، نظراً لاصطدامه برأس كوفينغتون، حسب وكالة «فرانس برس».

تايتوم يصطدم بكوفينغتون ويعترض بشكل عنيف

وقد تلقى تايتوم (25 عاماً) خطأ تقنياً في الربع الأوّل. وبعد اصطدامه بكوفينغتون، اعترض بشكل عنيف على قرار الحكم، فاضطر مدربو سلتيكس إلى إبعاده.

وقال تايتوم إنه «متفاجئ جداً» لطرده للمرة الثانية في مسيرته، مضيفا: «لا أوافق على هذا الأمر. لا يوافق أحد المساعدين المدربين الذين كان واقفاً هناك معي. لكن لا يهمّ. في النهاية كلمة الحكام أقوى من كلمتنا، وعندما يطردونك تصبح مطروداً».