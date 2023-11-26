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ريال سوسييداد يزيد محن إشبيلية مع ألونسو في «الليغا»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 نوفمبر 2023, 07:48 مساء
ريال سوسييداد يزيد محن إشبيلية مع ألونسو في «الليغا»
مباراة ريال سوسييداد وإشبيلية في الدوري الإسباني لكرة القدم، 25 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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زاد ريال سوسييداد محن ضيفه إشبيلية بالفوز عليه 2-1، الأحد، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم «الليغا»، على ملعب ريالي أرينا.

وبعد سلسلة من خمسة تعادلات متتالية، بينها أربعة بقيادة مدربه الجديد الأوروغوياني دييغو ألونسو الذي خلف خوسيه لويس منديليبار في 10 أكتوبر الماضي، حسب «فرانس برس».

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ومني إشبيلية بهزيمته الخامسة في الدوري هذا الموسم والثالثة تواليًا أمام منافسه الباسكي الذي بات خامسًا موقتًا بـ25 نقطة بانتظار مباراة، الإثنين، بين جيرونا وأتلتيك بلباو 24 نقطة.

الحارس الصربي دميتروفيتش يحول الكرة في مرماه  
وأنهى سوسييداد الشوط الأول متقدمًا بهدفي الحارس الصربي ماركو دميتروفيتش الذي حول الكرة في شباكه، بعد تسديدة من أندر بارينيتشيا، والنيجيري عمر صادق بتسديدة من خارج المنطقة.

واعتقد المغربي يوسف النصيري أنه أعاد الضيف الأندلسي إلى أجواء اللقاء بعد تقليصه الفارق في الدقيقة 60 بكرة رأسية، لكن النتيجة بقيت على حالها حتى النهاية التي شهدت طرد لاعبين من فريقه هما سيرخيو راموس وخيسوس نافاس.

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