فرنسا تهدر العلامة الكاملة بالتعادل مع اليونان في تصفيات أوروبا 2024

القاهرة - بوابة الوسط

أهدر المنتخب الفرنسي الضامن تأهله إلى نهائيات كأس أوروبا 2024 في كرة القدم فرصة العلامة الكاملة في نهاية مشوار التصفيات بتعادله مع مضيفته اليونان 2-2، الثلاثاء، في الجولة الثامنة الأخيرة لمنافسات المجموعة الثانية.

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وتقدمت فرنسا بهدف راندال كولو مواني في الشوط الأول، قبل أن تقلب اليونان الطاولة في الشوط الثاني بهدفي قائدها أناستاسيوس باكاسيتاس، وفوتيس يوانيديس، لكن يوسف فوفانا أدرك التعادل للضيوف وأنقذهم من الخسارة الأولى في التصفيات، حسب «فرانس برس».

فرنسا ترفع رصيدها إلى 22 نقطة

ورفعت فرنسا رصيدها في الصدارة إلى 22 نقطة من 7 انتصارات تواليًا وتعادل، وتقدمت بفارق 4 نقاط عن وصيفتها هولندا الضامنة تأهلها بدورها والفائزة على جبل طارق بنصف دزينة نظيفة من الأهداف.

وأنهت اليونان التي ستخوض الملحق، التصفيات في المركز الثالث برصيد 13 نقطة أمام إيرلندا الرابعة بـ6 نقاط، فيما خرج منتخب جبل طارق من دون رصيد بعدما تلقى خسارته الثامنة تواليًا.