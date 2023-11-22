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كرواتيا تحجز آخر بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس أوروبا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 نوفمبر 2023, 03:07 مساء
كرواتيا تحجز آخر بطاقات التأهل المباشر إلى نهائيات كأس أوروبا
مباراة منتخب كرواتيا أمام أرمينيا في تصفيات أوروبا، 21 نوفمبر 2023. (إنترنت)
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حققت كرواتيا، وصيفة مونديال 2018 وثالثة نسخة 2022، الأهم وبلغت نهائيات كأس أوروبا في كرة القدم المقررة في ألمانيا الصيف المقبل، عندما تغلبت على ضيفتها أرمينيا 1-0، الثلاثاء، على ملعب ستاديون ماكسيمير في زغرب في الجولة الثامنة الأخيرة من منافسات المجموعة الرابعة.

وانتظرت كرواتيا الدقيقة 43 لترجمة أفضليتها إلى هدف عندما هيأ القائد لوكا مودريتش كرة إلى المدافع الأيسر لنادي أياكس أمستردام الهولندي بورنا سوسا فمررها عرضية بالمقاس إلى رأس مهاجم أوساسونا الإسباني أنتي بوديمير الذي تابعها على يمين الحارس أوغنيين كانكاريفيتش، حسب «فرانس برس».

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وهي المرة السابعة التي تبلغ فيها كرواتيا النهائيات القارية منذ انفصالها عن يوغوسلافيا العام 1991، وتبقى أفضل نتيجة لها ربع النهائي العامين 1996 و2008.

الفوز يضمن لكرواتيا البطاقة الأخيرة المباشرة
وكانت كرواتيا بحاجة إلى الفوز لضمان البطاقة الأخيرة المباشرة من التصفيات بغض النظر عن نتيجة مباراة ويلز، منافستها الوحيدة على البطاقة، وضيفتها تركيا المتصدرة وصاحبة البطاقة الأولى، وهو ما فعلته مستغلة عاملي الأرض والجمهور.

كما أن كرواتيا كانت تملك فرصة ثانية في حال تعثرها وتتعلق بتعثر ويلز أمام تركيا وهو ما حصل أيضًا حيث انتهت المباراة الأخيرة بالتعادل 1-1.

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