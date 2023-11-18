إصابة أونانا تثير القلق في الكاميرون قبل مواجهة المنتخب الوطني بتصفيات كأس العالم

القاهرة - بوابة الوسط

يسود قلق عميق داخل صفوف منتخب الكاميرون قبل المواجهة المقبلة له أمام المنتخب الوطني في الجولة الثانية من تصفيات أفريقيا 2026، بسبب الشكوك التي تحوم حول قدرة الحارس الأول للمنتخب أندريه أونانا على المشاركة في المباراة.

أونانا شارك في فوز الكاميرون على موريشيوس

ومن المحتمل أن يغيب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، الكاميروني أندريه أونانا، عن الملاعب بعد تعرضه لإصابة عضلية تعرض لها أمس الجمعة، خلال مباراة منتخب الكاميرون أمام موريشيوس في تصفيات كأس العالم 2026 في المباراة التي أقيمت في مدينة دوالا الكاميرونية، وفقا لوكالة «رويترز».

وأسهم أونانا في فوز منتخب الكاميرون على موريشيوس بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى لمنتخب «الأسود غير المروضة» في تصفيات كأس العالم 2023.

واضطر أندريه أونانا إلى مغادرة الملعب قبل عشر دقائق من نهاية المباراة بعد تعرضه لإصابة أثناء تصديه للكرة.

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ولم يعلق المسؤولون في الكاميرون على حالة أونانا بعد المباراة، كما لم يتضح ما إذا كان سيسافر مع الفريق إلى ليبيا، حيث سيخوض في بنغازي الثلاثاء المقبل مباراته المقبلة بالمجموعة الرابعة بتصفيات كأس العالم.