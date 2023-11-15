المنتخب الوطني للشباب يتعادل مع نظيره المصري بهدف لمثله بدورة اتحاد شمال أفريقيا (فيديو)

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

تعادل المنتخب الوطني للشباب مع نظيره المصري بهدف مقابل هدف في ثاني مبارياته في بطولة اتحاد شمال أفريقيا تحت عشرين سنة المقامة حاليًا في تونس.

المنتخب الوطني فرط في الفوز

تقدم المنتخب الوطني بهدف في الدقيقة الثلاثين من زمن المباراة أحرزه مروان محمد الزقوزي، إلا أنه لم يستطع المحافظة على تقدمه؛ حيث استطاع المنتخب المصري إدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المضاف بدلًا من الضائع الذي قدره حكم اللقاء بخمس دقائق عن طريق محمد الزعلوك.

وفي مباراة أخرى، حقق المنتخب المغربي فوزه الثاني في دورة اتحاد شمال أفريقيا بتغلبه على المنتخب الجزائري بنتيجة ثلاثة أهداف اهداف مقابل هدفين .

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الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني للشباب خسر مباراته الأولى أمام المنتخب المغربي بستة أهداف من دون مقابل.

الفرحة تعم الجهاز الفني للمنتخب الوطني واللاعبين البدلاء بالهدف في شباك منتخب مصر خلال مباراة المنتخبين الأربعاء15 نوفمبر 2023 (فيسبوك)