«الكوت» يتحدث بعد الخسارة الكبيرة لمنتخب الشباب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

طرابلس - بوابة الوسط: صلاح بلعيد

أكد المدير السابق لمنتخب الشباب الوطني الليبي لكرة القدم عبدالسلام الكوت أن نتائج آخر نسخة من مشاركة المنتخب في بطولة شمال أفريقيا كانت جيدة.

وقال عبدالسلام الكوت في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»: «سجلنا مشاركة إيجابية في البطولة العربية كذلك، وكانت النتائج أفضل في عدة بطولات»، مؤكدا أهمية الاستعداد لمثل هذه البطولات، «خاصة أن لدينا مواهب جيدة».

- خسارة ثقيلة بسداسية للمنتخب الليبي في افتتاح بطولة شمال أفريقيا

يذكر أن نتيجة مباراة المنتخب الوطني للشباب أمام المغرب، أمس الإثنين، في افتتاح بطولة شمال أفريقيا، جاءت كبيرة بستة أهداف دون مقابل، لتترك أصداء سلبية في الوسط الرياضي.