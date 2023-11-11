يوفنتوس يتخطى كالياري بصعوبة في الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط

واصل يوفنتوس حصد الانتصارات في الدوري الإيطالي بفوزه للمباراة الخامسة على التوالي، حيث تغلب على ضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي احتضنه ملعب أليانز ستاديوم، اليوم السبت، في إطار الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي، ليقتنص الصدارة موقتا من إنتر ميلان.

يوفنتوس وكالياري يحرزان 3 أهداف في الشوط الثاني

بعد شوط أول سلبي بين الفريقين، عرف الفريقان الطريق نحو الشباك بدءا من الدقيقة 60 التي شهدت تقدم يوفنتوس بهدف للمدافع البرازيلي جليسون بريمر من ضربة رأسية.

وفي الدقيقة 70، عزز «البيانكونيري» تقدمه بهدف ثان سجله دانييلي روجاني، قبل أن يقلص كالياري الفارق بعدها بخمس دقائق عن طريق ألبرتو دوسينا، لكنه لم يكن كافيا لتحويل مسار النقاط الثلاث.

وبانتصاره الخامس على التوالي والتاسع هذا الموسم، يواصل فريق يوفنتوس سلسلة نتائجه الإيجابية، ليقتنص الصدارة موقتا من إنتر ميلان، الذي سيستقبل غدا الأحد فريق فروزينوني، بفارق نقطة وحيدة بعد أن رفع رصيده إلى النقطة 29.

- يوفنتوس يواجه فيرونا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي

- جيرونا يهزم رايو فاييكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

في المقابل، لم تكتمل استفاقة كالياري بانتصارين في آخر جولتين، ليسقط الفريق في فخ الخسارة السابعة هذا الموسم، ويتوقف رصيده عند تسع نقاط يحتل بها المركز السابع عشر موقتا، ويبقى مهددا بدخول منطقة الخطر.