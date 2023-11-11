جيرونا يهزم رايو فاييكانو ويعزز صدارته للدوري الإسباني

القاهرة - بوابة الوسط

واصل جيرونا انتصاراته في الدوري الإسباني بفوزه الصعب خارج قواعده على رايو فاييكانو 2-1 اليوم السبت، بعد أن كان متأخرًا بهدف، ليستمر في إحكام قبضته على صدارة «الليغا»، وذلك في اللقاء الذي احتضنه ملعب فاييكاس، ضمن الجولة الثالثة عشرة.

رايو فاييكانو يتقدم مبكرا على جيرونا

انتهى الشوط الأولى بهدف لمصلحة كل فريق، حيث افتتح رايو فاييكانو التسجيل مبكرًا منذ الدقيقة الخامسة بقدم الجناح الأيسر ألفارو غارسيا، إلا أن جيرونا رفض الدخول للاستراحة إلا بهدف التعادل، وهو ما تحقق في الدقيقة 42 عن طريق المهاجم والهداف الأوكراني أرتيم دوفبيك، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

واستمرت انتفاضة جيرونا في الشوط الثاني لتسفر عن هدف التقدم الذي ضمن للفريق حصد النقاط الثلاث في الدقيقة 65، بقدم الجناح البرازيلي الشاب سافيو.

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بهذه النتيجة يواصل جيرونا نتائجه المبهرة هذا الموسم بتحقيق الانتصار الخامس على التوالي والحادي عشر هذا الموسم، ليستمر في تشبثه بالصدارة التي ينفرد بها برصيد 34 نقطة.

وابتعد جيرونا موقتًا بفارق خمس نقاط عن ملاحقه ريال مدريد الذي سيخوض مواجهة قوية الليلة على ملعبه سانتياغو برنابيو أمام فالنسيا، بينما تجمد رصيد رايو فاييكانو عند 18 نقطة يحتل بها المركز التاسع موقتًا.