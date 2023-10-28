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يوفنتوس يواجه فيرونا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 28 أكتوبر 2023, 05:51 مساء
يوفنتوس يواجه فيرونا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي
مباراة يوفنتوس وفيرونا بالدوري الإيطالي الموسم الماضي (إكس)
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يسعى فريق يوفنتوس إلى مواصلة الانتصارات عندما يواجه نظيره هيلاس فيرونا اليوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من مسابقة الدوري الإيطالي.

يوفنتوس يطارد إنتر وميلان على الصدارة
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد عشرين نقطة، بينما يأتي هيلاس فيرونا في المركز 16 برصيد ثماني نقاط، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

ويسعى يوفنتوس للانتصار اليوم على هيلاس فيرونا من أجل استمرار مطاردة الوصيف ميلان 21 نقطة، والمتصدر إنتر ميلان 22 نقطة.

وعلى الرغم من أن فريق «السيدة العجوز» اكتسب الكثير من الثقة بعد فوزه مؤخرا خارج أرضه على ميلان بهدف دون رد، إلا أن مدرب يوفنتوس ماسيمليانو أليغري قال إن الفوز على ميلان لم يغير كثيرًا في قائمة أبرز الأندية المرشحة للتتويج بلقب الدوري الإيطالي هذا الموسم وهي ميلان، وإنتر ميلان، ونابولي.

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وأضاف إن نتيجة مباراة يوفنتوس وميلان لا تغير شيئًا في الواقع، فإنتر وميلان ونابولي هم المرشحون للفوز بلقب الدوري الإيطالي، وعلى «اليوفي» أن يتخذ خطوة واحدة في كل مرة، ويهدف إلى أن يكون في المراكز الثلاثة الأولى في ترتيب الدوري الإيطالي.

وأكد أليغري: «علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة وننهي مباريات الذهاب بوضعية جيدة، ثم سننظر إلى جدول الترتيب، مر وقت طويل منذ أن حقق يوفنتوس الفوز على ميلان، لا يسعني إلا أن أشكر اللاعبين على ذلك».

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