نابولي يتخطى فيرونا في الدوري الإيطالي بعد خسارتين متتاليتين على أرضه

القاهرة - بوابة الوسط

تنفس نابولي حامل اللقب وتحديدا مدربه الفرنسي رودي غارسيا الصعداء باستعادة نغمة الانتصارات عقب الفوز الثمين على مضيفه فيرونا 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفرض المهاجم الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 43 و55 اثر تمريرتين حاسمتين من ماتيو بوليتانو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27 إثر تمريرة من جاكومو راسبادوري (27)، حسب «فرانس برس».

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وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الدقيقة 60 عبر المهاجم الصربي داركو لازوفيتش، وحقق نابولي انتصاره على الرغم من غياب ثلاث ركائز أساسية في صفوفه: هدافه والكالشيو الموسم الماضي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب وسطه الدولي الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا ومدافع البرازيلي جوان جيزوس بسبب الإصابة.