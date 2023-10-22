نابولي يتخطى فيرونا في الدوري الإيطالي بعد خسارتين متتاليتين على أرضه

تنفس نابولي حامل اللقب وتحديدا مدربه الفرنسي رودي غارسيا الصعداء باستعادة نغمة الانتصارات عقب الفوز الثمين على مضيفه فيرونا 3-1 السبت في افتتاح المرحلة التاسعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفرض المهاجم الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا نفسه نجمًا للمباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين 43 و55 اثر تمريرتين حاسمتين من ماتيو بوليتانو الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 27 إثر تمريرة من جاكومو راسبادوري (27)، حسب «فرانس برس».
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وسجل أصحاب الأرض هدف الشرف في الدقيقة 60 عبر المهاجم الصربي داركو لازوفيتش، وحقق نابولي انتصاره على الرغم من غياب ثلاث ركائز أساسية في صفوفه: هدافه والكالشيو الموسم الماضي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهن ولاعب وسطه الدولي الكاميروني فرانك زامبو أنغيسا ومدافع البرازيلي جوان جيزوس بسبب الإصابة.
مصير المدرب غارسيا على المحك
وهو الفوز الأول لنابولي بعد خسارتين متتاليتين على أرضه أمام ريال مدريد الإسباني 2-3 في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا، وفيورنتينا 1-3 في المرحلة الثامنة ما جعل مصير مدربه غارسيا في مهب الريح وهو الذي استلم منصبه مطلع الموسم الحالي خلفا للوتشانو سباليتي مهندس الفوز باللقب الموسم الماضي والذي كان الأول للفريق الجنوبي منذ العام 1990 وأسطورته الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا.
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