نيوكاسل يلحق بآرسنال الخسارة الأولى في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

ألحق فريق نيوكاسل الخسارة الأولى بضيفه آرسنال بعدما تغلب عليه بهدف دون مقابل خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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لم يقدم نيوكاسل وآرسنال العرض المنتظر منهما هجوميا ولم تكن هناك فرص خطيرة على المرميين خلال مجريات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، تمكن نيوكاسل من تسجيل هدف الفوز عن طريق أنتوني غوردون في الدقيقة 64.

بهذا الفوز رفع نيوكاسل رصيده إلى عشرين نقطة في المركز السادس بجدول الدوري الإنجليزي، فيما توقف رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث.

وأصبح هذا الانتصار هو السادس لنيوكاسل في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين.

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في المقابل، أصبحت هذه هي الخسارة الأولى لآرسنال في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في ثلاث.

وقد شهدت بقية مباريات هذه الجولة، فوز مانشستر سيتي على بورنموث 6 - 1 وبرينتفورد على ويستهام 3 - 2، وكريستال بالاس على بيرنلي 2 - صفر، وشيفيلد يونايتد على وولفرهامبتون 2 - 1، وفوز مانشستر يونايتد على فولهام 1 - صفر، وتعادل إيفرتون مع برايتون 1 - 1.