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دورة باريس: الروسي المغمور سافيولين يطيح بألكاراس

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 31 أكتوبر 2023, 11:52 مساء
دورة باريس: الروسي المغمور سافيولين يطيح بألكاراس
الروسي رومان سافيولين (أرشيفية: الإنترنت)
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حقق الروسي المغمور، المتأهل من التصفيات رومان سافيولين مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثانيًا، في مستهل مشواره في دورة باريس للماسترز ألف نقطة بفوزه عليه 6-3 و6-4 الثلاثاء.

وشارك ألكاراس في دورة باريس بعد غيابه عن دورة بازل السويسرية الأسبوع الماضي؛ لإصابة في ساقه اليسرى وأوجاع في ظهره، بحسب وكالة «فرانس برس».

ولم يحرز الإسباني أي لقب منذ أن توج بطلاً لويمبلدون بفوزه في يوليو الماضي في النهائي على الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي يبدأ حملته في دور باريس الأربعاء.

وسيشارك ألكاراس في دورة الماسترز الختامية المقررة في تورينو في نوفمبر، والتي تجمع أفضل ثمانية مصنفين في العالم.

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