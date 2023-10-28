ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس

وافقت ليبيا على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم بإقامة مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي. جاء ذلك ردا على طلب رسمي تلقته ليبيا من الجانب السوداني بسبب تردي الأوضاع الأمنية في السودان.

المنتخب السوداني يواجه توغو والكونغو

ومن المقرر أن يخوض المنتخب السوداني أول مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل أمام منتخبي توغو والكونغو.

وقد خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والأفريقي لكرة القدم «كاف» بتحديد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ملعبا للمنتخب السوداني لمواجهتي توغو والكونغو يومي 13 و17 نوفمبر 2023 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

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تأتي موافقة ليبيا على استضافة مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026 بعدما تلقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني اتصالا من رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم الذي طلب موافقة الجانب الليبي على استضافة مباريات المنتخب السوداني.

وقد أبدى عبدالحكيم الشلماني موافقة فورية وترحيبا كبيرا باستضافة مباراتي المنتخب السوداني أمام منتخبي توغو والكونغو.