  • Alwasat News
Atwasat

ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026

طرابلس - بوابة الوسط: الصديق قواس السبت 28 أكتوبر 2023, 06:53 مساء
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
المنتخب السوداني لكرة القدم قبل إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

وافقت ليبيا على طلب الاتحاد السوداني لكرة القدم بإقامة مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي. جاء ذلك ردا على طلب رسمي تلقته ليبيا من الجانب السوداني بسبب تردي الأوضاع الأمنية في السودان.

المنتخب السوداني يواجه توغو والكونغو
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السوداني أول مباراتين له في تصفيات كأس العالم 2026 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل أمام منتخبي توغو والكونغو.

وقد خاطب الاتحاد السوداني لكرة القدم رسميا الاتحادين الدولي لكرة القدم «فيفا» والأفريقي لكرة القدم «كاف» بتحديد ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية ملعبا للمنتخب السوداني لمواجهتي توغو والكونغو يومي 13 و17 نوفمبر 2023 في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

اليوم.. المنتخب الوطني يواجه نظيره الصومالي وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026
الاتحاد الأفريقي يعلن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في تصفيات كأس العالم 2026

تأتي موافقة ليبيا على استضافة مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026 بعدما تلقى رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم عبدالحكيم الشلماني اتصالا من رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم الدكتور معتصم جعفر سر الختم الذي طلب موافقة الجانب الليبي على استضافة مباريات المنتخب السوداني.

وقد أبدى عبدالحكيم الشلماني موافقة فورية وترحيبا كبيرا باستضافة مباراتي المنتخب السوداني أمام منتخبي توغو والكونغو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة

كاريكاتير خيري - إدانات لمجازر الاحتلال الإسرائيلي غزة
الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)

الغرياني يحقق رقما أفريقيا جديدا في منافسات القوة البدنية (صور)
الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي

الأهلي بنغازي في ياوندي لبدء منافسات المرحلة الثانية من دوري السلة الأفريقي
«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون

«كان وأبطالها» في دار حسن الفقيه حسن للفنون
1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)

1945 مشاركا في نصف ماراثون طرابلس (صور)
«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب بوقف العدوان على غزة

«إبادة جماعية ترتكب باسمنا».. توقيف مئات الأشخاص في تظاهرة يهودية بنيويورك تطالب...
جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد

جيرونا يخطف صدارة «الليغا» موقتا قبل 24 ساعة من قمة برشلونة وريال مدريد
غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا جميعًا

غوتيريس يدعو لوقف إطلاق النار في غزة: هذه لحظة الحقيقة.. التاريخ سيحكم علينا ...
سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد

سباق بين لاعبي برشلونة المصابين للحاق بـ«الكلاسيكو» أمام ريال مدريد
الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب الليبية.. (فيديو)

الدبيبة: الحياة عادت إلى ملعب النهر الصناعي لاستقبال الجماهير الغائبة عن الملاعب...
محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية

محمد صلاح أكثر لاعبي الفرق الإنجليزية تسجيلا للأهداف في المسابقات الأوروبية
الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في غزة

الاتحاد الأوروبي يوافق على اقتراح إسباني لعقد مؤتمر للسلام لبحث تطورات الحرب في ...
اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»

اليوم.. 3 مباريات في افتتاح منافسات «دورينا»
بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة

بانوراما الحروفية.. «جسر أجيال» في المدينة القديمة
كاريكاتير حليم - غزة

كاريكاتير حليم - غزة
الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا

الاتحاد الأوروبي يطلق برنامجا لتعزيز التجارة الإلكترونية في ليبيا
برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة

برنامج الأغذية العالمي: تزايد معدلات الجوع في غزة
«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط

«البنتاغون»: 900 جندي أميركي يتجهون إلى الشرق الأوسط
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
تشيلسي يسقط في فخ برينتفورد بالدوري الإنجليزي
تشيلسي يسقط في فخ برينتفورد بالدوري الإنجليزي
سيميوني يكشف الأسباب الثلاثة وراء تألق موراتا وغريزمان
سيميوني يكشف الأسباب الثلاثة وراء تألق موراتا وغريزمان
يوفنتوس يواجه فيرونا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي
يوفنتوس يواجه فيرونا لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري الإيطالي
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي ...
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في متناول المنتخبات العربية
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2023.. مجموعات متكافئة تبدو في ......
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»
قرعة كأس أمم أفريقيا 2023.. تونس في «مجموعة الموت»...
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب العربية تضامنا مع فلسطين
شاهد: «طوفان الأقصى» يلهب حماس الجماهير ويهز مدرجات الملاعب ......
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله
المهاجم البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله...
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»
فوزان وتعادل في افتتاح منافسات الموسم الجديد من «دورينا»...
المزيد
الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال «الخائن» لوكاكو
الشرطة تمنع جماهير إنتر ميلان من توزيع الصافرات لاستقبال ......
خماسية آرسنال تزيد محنة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي
خماسية آرسنال تزيد محنة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي...
بايرن ميونخ يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف نظيفة في الدوري الألماني
بايرن ميونخ يكتسح دارمشتات بثمانية أهداف نظيفة في الدوري ......
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم 2026
ليبيا تستضيف مباريات المنتخب السوداني في تصفيات كأس العالم ......
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي بيلينغهام
ريال مدريد يحسم «كلاسيكو» الدوري الإسباني أمام برشلونة بهدفي......
المزيد