مصرع متسلقة جبال روسية سقطت من ارتفاع 6700 متر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت فرق الإغاثة النيبالية مصرع متسلقة روسية شهيرة سقطت من قمة دهاولاجيري الذي يعد سابع أعلى قمة في العالم.

سقوط ناديجدا أولينيفا من ارتفاع شاهق

وفقد أثر ناديجدا أولينيفا (38 عامًا) يوم السبت الماضي بعدما انزلقت وسقطت في فجوة على ارتفاع نحو 6700 متر، ولم يتم انتشال جثتها حتى الآن بسبب سوء الأحوال الجوية، وفقًا وكالة «فرانس برس».

وكانت متسلقة الجبال الروسية ناديجدا أولينيفا بصحبة متسلقين آخرين لكن من دون مرشد، ولم تكن بحوزتهما كمية إضافية من الأكسجين.

وقال مدير شركة «هيمالايا جايدز نيبال» إيسواري بوديل إنه جرى رصد وتحديد موقع جثة أولينيفا يوم الأحد الماضي، لكن الثلوج باتت تغطي المنطقة، ولم تفض عملية طويلة إلى الوصول إلى جثتها.

وناديجدا أولينيفا هي أحد أعضاء فريق هو أول من تسلق قمة نائية في قيرغيزستان قبل عامين.

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وقبل أسبوع من هذه الحادثة قتل متسلقان أمريكيان ومرشدان نيباليان في انهيار ثلجي على جبل شيشابانجما بجنوب غرب الصين.

وجرى تسلق قمة دهاولاجيري التي يبلغ ارتفاعها 8170 مترًا للمرة الأولى عام 1960 من قبل فريق يضم نمساويين وسويسريين، ومنذ ذلك التاريخ أقدم مئات الأشخاص على تسلقها.