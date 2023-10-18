صراع مشتعل بين قطبي مانشستر لخطف موهبة بنفيكا

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ قطبا مدينة مانشستر الإنجليزية، يونايتد والسيتي، صراعًا من نوع جديد خارج المستطيل الأخضر بهدف استقطاب أحد المواهب الكروية الصاعدة بقوة في الملاعب الأوروبية.

جواو نيفيز محور اهتمام السيتي ويونايتد

وكشفت وسائل إعلام برتغالية أن المنافسة ستشتعل في الفترة المقبلة بين ناديي مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي على ضم لاعب فريق بنفيكا البرتغالي جواو نيفيز.

وقالت جريدة «أوجوجو» إن هناك «ديربي» مشتعلًا بين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد على كسب خدمات موهبة بنفيكا البرتغالي جواو نيفيز.

وأضافت أن مانشستر يونايتد يأمل في ضم جواو نيفيز (19 عامًا) في الصيف المقبل، لكنه سيواجه منافسة قوية من منافسه التقليدي مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي.

وأشارت «أوجوجو» إلى أن نادي بنفيكا يعمل على تجديد عقد اللاعب الذي ينتهي في يونيو 2025 والاحتفاظ بخدماته لأطول فترة ممكنة، وفي الوقت نفسه فإن بنفيكا لا ينوي التنازل عن لاعبه بأقل من 118 مليون يورو في حال جرت الموافقة على رحيل اللاعب في الصيف المقبل.

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وأكدت الجريدة البرتغالية أن مدير بنفيكا روي كوستا يرفض في الوقت الحالي التفاوض ويهدف إلى أن يستمر نيفيز حتى نهاية موسم 2024-2025، إذ إن هناك العديد من الأندية الراغبة في الظفر باللاعب الموهوب إلى جانب ثنائي مانشستر، وأبرزهم باريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند ويوفنتوس.