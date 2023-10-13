إيقاف العداء النيجيري ديفاين أودودورو 6 سنوات بسبب المنشطات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى إيقاف العداء النيجيري ديفاين أودودورو ست سنوات بسبب ارتكابه مخالفتين لقواعد مكافحة المنشطات، قائلة إنها تملك أدلة دامغة ضده.

العداء النيجيري تناول منشطات واستخدم أسلوبا محظورا

وأوضحت وحدة النزاهة أن المخالفتين هما حيازة منشطات محظورة رياضياً، ومحاولة استخدام مادة أو أسلوب محظور، وفقا لوكالة «رويترز» للأنباء.

كما أمرت العداء أودودورو بدفع ثلاثة آلاف دولار لاتحاد ألعاب القوى على سبيل تغطية أتعاب القضية ونفقاتها.

وقال رئيس وحدة النزاهة، بريت كلوثير، في بيان رسمي: «سعداء كثيراً بنتيجة هذه القضية بسبب طبيعتها المروعة على وجه الخصوص، إذ إنها تكشف التواطؤ الخبيث بين الرياضيين وغيرهم من الأشخاص في تنفيذ خطط متعمدة لإفساد ألعاب القوى على أعلى المستويات».

وسعت الوحدة لإيقاف أودودورو ست سنوات، بعد إيقافه موقتا في التاسع من فبراير 2023.

بدأت القضية عندما اتهم مدعون أميركيون اختصاصي العلاج الطبيعي إريك ليرا بتزويد رياضيين بمنشطات وعقاقير تحسين الأداء خلال أولمبياد طوكيو 2020.

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كما تعرضت بليسينغ أوكاجباري، زميلة أودودورو في فريق العدو النيجيري، للإيقاف 11 سنة بسبب تعاطيها المنشطات خلال الفترة التي سبقت أولمبياد طوكيو، ورفضها‭‭‭ ‬‬‬التعاون مع التحقيقات‭‭.‬‬

وأصر أودودورو ( 27 عاماً) على براءته طيلة الوقت على الرغم من تأكيد وحدة النزاهة امتلاكها أدلة مهمة، بينها رسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين أوكاجباري وليرا، كشفت طلب العداءة النيجيرية منشطات ومواد محظورة نيابة عن أودودورو.