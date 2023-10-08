روما يواصل صحوته في الدوري الإيطالي ويكتسح كالياري برباعية

القاهرة - بوابة الوسط

واصل فريق روما صحوته في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد أن عاد بفوز عريض من عقر دار كالياري برباعية مقابل هدف، اليوم الأحد، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

السيطرة لروما منذ البداية

أحكم لاعبو روما قبضتهم على اللقاء الذي احتضنه ملعب أونيبول دوموس منذ البداية، وأنهوا الأمور في الشوط الأول بهدفين متتاليين أحرزهما النجمان حسام عوار، والبلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقتين 19 و20 على الترتيب، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإسبانية.

إلا أن ما عكّر صفو هذا التقدم هو خروج النجم الأرجنتيني باولو ديبالا مصابًا في الدقيقة 34 على إثر كدمة قوية في الركبة اليسرى، حيث حاول معها الاستمرار في الملعب، لكنه خرج باكيًا تحت أنظار مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو.

دخل روما الشوط الثاني بقوة بهدف إحراز مزيد من الأهداف، وهو ما تحقق عندما أضاف النجم أندريا بيلوتي هدفًا ثالثًا في الدقيقة 51، قبل أن يواصل لوكاكو مسلسل هز الشباط بهدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه، ثم في الدقيقة 87، سجل نائيتان نانديز هدف حفظ ماء وجه كالياري من ركلة جزاء.

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وواصل روما استفاقته للجولة الثانية على التوالي، محرزًا الانتصار الثالث هذا الموسم، ليرفع الفريق رصيده إلى 11 نقطة في المركز العاشر، بينما لا يزال كالياري قابعًا في ذيل الترتيب بنقطتين، ويبقى هو وساليرنيتانا الفريقان الوحيدان اللذين لم يحققا أي انتصار في الدوري الإيطالي حتى الآن.