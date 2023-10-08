برشلونة يبحث قيد روكي لحل أزمة الهجوم

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، أن نادي برشلونة يسعى بقوة خلال الفترة الحالية لإيجاد حلول عاجلة لأزمة الهجوم التي يعاني منها فريق كرة القدم، وهي الأزمة التي ظهرت بعد إصابة المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي.

برشلونة يسعى لتسجيل روكي

وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو»، إن برشلونة أصبح مهتمًا بشكل أكبر بتسجيل اللاعب فيتور روكي (18 عامًا) في قائمته، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة ليكون بديلا لليفاندوفيسكي.

وأضافت أن برشلونة يركز بشكل كبير على قيد روكي الذي تعاقد معه الصيف الماضي، وأن مسألة قيد اللاعب البرازيلي تعد أهم من إبرام صفقات جديدة.

وتابعت أنه عقب الإصابة الأخيرة التي تعرض لها المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي، أصبح بحاجة ماسة للتعاقد مع مهاجم، بينما سيكون النادي أمام خيار الاتجاه إلى حل داخلي مثالي.

وأشارت «موندو ديبورتيفو» إلى أن المدير الرياضي للنادي، البرتغالي ديكو، سيسافر إلى البرازيل الأسبوع المقبل لمراقبة تطورات إصابة روكي، وإمكانية عودته وانضمامه إلى الفريق في يناير المقبل.

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أضافت أن الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها نادي برشلونة، وحاجته إلى أربعين مليون يورو على أقل تقدير للتعاقد مع لاعب جديد، تجعله يختار قيد روكي في انتقالات الشتاء.

وأوضحت أن برشلونة تعاقد مع روكي مقابل ثلاثين مليون يورو إلى جانب 31 مليونًا أخرى كمتغيرات، على أن ينضم إلى الفريق في بداية العام الجديد، ولكن تعرضه لإصابة مع فريقه البرازيلي أسهم في وجود شكوك حول إمكانية تأجيل انضمامه إلى ما بعد نهاية الموسم الحالي.