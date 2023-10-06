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برشلونة يسعى للتعاقد مع «لؤلؤة البرازيل» خلال انتقالات الشتاء

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 06 أكتوبر 2023, 02:10 مساء
برشلونة يسعى للتعاقد مع «لؤلؤة البرازيل» خلال انتقالات الشتاء
أندريه سانتوس خلال إحدى مباريات نوتنغهام فورست (أرشيفية: الإنترنت)
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بدأ نادي برشلونة في الإعداد لموسم الانتقالات الشتوية المقبل مبكرا من خلال رصد أبرز العناصر التي يريد ضمها إلى صفوفه، والتجهيز لتلك الصفقات ماليا وإداريا.

برشلونة يسعى وراء صفقة غريبة
وفي هذا الإطار، يدرس برشلونة بجدية إبرام صفقة غريبة مع نادي تشيلسي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر موقع «فيتشاجيس» الإسباني أن نادي برشلونة يسعى لاستعارة اللاعب البرازيلي أندريه سانتوس (19 عاماً) في يناير المقبل من تشيلسي حتى نهاية الموسم.

وقال الموقع إنه على الرغم من أن برشلونة حاول التعاقد مع اللاعب البرازيلي الشاب خلال الصيف الماضي، فإن تشيلسي تمكن من حسم الصفقة لمصلحته. غير أن النادي الكتالوني أعاد اهتمامه بسانتوس الذي سبق له اللعب لنادي فاسكو دي غاما البرازيلي.

وأشار «فيتشاجيس» إلى أن الملقب بـ«لؤلؤة البرازيل» لم يشارك مع تشيلسي في أي مباراة، وتمت إعارته إلى نوتنغهام فورست، بهدف حصوله على فرصة المشاركة أساسياً. لكن عملياً شارك مرة واحدة مع الفريق، وهو ما يجعل من سعي برشلونة للتعاقد مع اللاعب أمرا غريبا.

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وأكد الموقع الإسباني أن برشلونة أصبح مهتماً مرة أخرى بخدماته، ولن يتردد في طلب استعارته من تشيلسي، لأن وكيله جوليانو بيرتولوتشي لديه علاقة جيدة مع ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة

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