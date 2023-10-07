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مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 07 أكتوبر 2023, 08:26 مساء
مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي
فيرنانديز يحاول المرور من أحد لاعبي برينتفورد خلال مباراة مانشستر يونايتد وبرينتفورد السبت 7 أكتوبر 2023 (حساب مانشستر يونايتد على فيسبوك)
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خطف مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على ضيفه برينتفورد 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ماكتوميناي ينقذ مانشستر يونايتد
ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في الفوز للاعب الوسط سكوت ماكتوميناي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأنهى برينتفورد الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله ماتياس يانسن في الدقيقة 26، وهو ما وضع مانشستر يونايتد تحت ضغط كبير خلال زمن الشوط الثاني من المباراة.

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بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

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