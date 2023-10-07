مانشستر يونايتد يخطف فوزًا ثمينًا على برينتفورد في الدوري الإنجليزي

القاهرة - بوابة الوسط

خطف مانشستر يونايتد فوزًا صعبًا على ضيفه برينتفورد 2-1 اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ماكتوميناي ينقذ مانشستر يونايتد

ويدين مانشستر يونايتد بالفضل في الفوز للاعب الوسط سكوت ماكتوميناي، الذي سجل هدفين في الدقيقتين الثالثة والسابعة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأنهى برينتفورد الشوط الأول متقدمًا بهدف سجله ماتياس يانسن في الدقيقة 26، وهو ما وضع مانشستر يونايتد تحت ضغط كبير خلال زمن الشوط الثاني من المباراة.

- الملياردير البريطاني راتكليف يدرس الاستحواذ على مانشستر يونايتد

- مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»

بهذا الفوز رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد برينتفورد عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.