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مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 سبتمبر 2023, 04:34 مساء
مانشستر يونايتد ينافس برشلونة على ضم «إنييستا الجديد»
آرثر فيرميرين خلال إحدى مباريات فريق أنتويرب البلجيكي (إكس)
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أكدت وسائل إعلام إسبانية أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في منافسة مع نادي برشلونة الإسباني على ضم لاعب موهوب، يعتقد الجميع أنه سيكون له شأن كبير في المستقبل.

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وقالت جريدة «موندو ديبورتيفو» إن لاعب الوسط الموهوب آرثر فيرميرين، لاعب رويال أنتويرب، مرصود من قِبل العديد من الأندية الكبيرة في القارة الأوروبية.

وأضافت أن نادي مانشستر يونايتد مهتم بالتعاقد مع فيرميرين (18 عاماً)، لكنه سيواجه منافسة قوية من برشلونة على كسب خدماته.

وأشارت إلى أن المدرب الهولندي إريك تن هاغ معجب جداً باللاعب البلجيكي، مبينة أن النادي الإنجليزي تواصل بالفعل مع ممثلي فيرميرين.

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وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن بوروسيا دورتموند كان قد حاول في وقت سابق التعاقد مع من يطلقون عليه «إنييستا الجديد»، لكن ناديه البلجيكي رفض رحيله إلى النادي الألماني.

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