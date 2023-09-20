سولشاير: قرار عودة رونالدو إلى مانشستر يونايتد كان خاطئا

القاهرة - بوابة الوسط

اعترف المدير الفني السابق لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، النرويجي أولي جونار سولشاير، بأن عملية التعاقد مجددا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو اتضح أنها كانت خاطئة.

سولشاير مسؤول عن عودة رونالدو

وقالت وكالة الأنباء البريطانية إن سولشاير كان مسؤولا عن الفريق حينما عاد رونالدو إلى مانشستر يونايتد في أغسطس 2021، وهي الصفقة التي أثارت تفاؤلا كبيرا. وعلى الرغم من ذلك، فإن الأمور لم تتحسن، وعانى الفريق أكثر، وتمت إقالة المدرب النرويجي في النهاية.

وقال سولشاير في تصريحات لموقع «ذا أتلتيك» البريطاني: «كان الأمر يتعلق بعودة مانشستر يونايتد للمنافسة على اللقب في الخطوة المقبلة. لكن للأسف هذا لم يحدث».

وأضاف: «كان من الصعب عدم اتخاذ هذا القرار، وشعرت بأنه يجب علينا ذلك. لكن تبين خطأه بعد ذلك».

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وأوضح: «كانت الأمور جيدة حينما وقع للفريق، وشعرت الجماهير في مباراة نيوكاسل حينما سجل رونالدو هدفين بأن النجم البرتغالي في أفضل حالاته، وأنه لا يزال واحدا من أفضل الهدافين في العالم، وهو يبدو قويا».

واختتم المدرب النرويجي: «حينما تكون لديك مجموعة تحتاج من الجميع السير في الاتجاه نفسه. لكن حينما لا تسير الأمور بشكل جيد، فإنه يمكن رؤية لاعبين معينين يسيطر عليهم الشعور بالأنانية».