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أخطاء أونانا تفجر الغضب في غرفة ملابس مانشستر يونايتد

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 سبتمبر 2023, 01:12 مساء
أخطاء أونانا تفجر الغضب في غرفة ملابس مانشستر يونايتد
أندريه أونانا منهارا بعد الخطأ الذي ارتكبه خلال مباراة مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ (إكس)
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كشفت تقارير صحفية بريطانية وجود حالة من الغضب والغليان تجتاح غرفة تبديل ملابس فريق مانشستر يونايتد في أعقاب الهزيمة الأخيرة التي تلقاها الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني بدوري أبطال أوروبا.

اللاعبون غاضبون من أونانا ومانشستر يونايتد
وقالت جريدة «ميرور» البريطانية، اليوم الجمعة، إن هناك غضبا كبيرا بين لاعبي مانشستر يونايتد بسبب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها حارس المرمى أندريه أونانا خلال الفترة الماضية.

وأضافت أن لاعبي مانشستر يونايتد غاضبون من الطريقة التي تعامل بها النادي مع حارس المرمى السابق للفريق الإسباني ديفيد دي خيا.

وأوضحت أن حارس المرمى الكاميروني أونانا حل بدلاً من ديفيد دي خيا كحارس مرمى مانشستر يونايتد الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية، بعد أن فقد المدرب إريك تين هاغ ثقته في الحارس الإسباني، إلا أن لاعبي مانشستر يونايتد غاضبون من الطريقة التي تعامل بها النادي مع دي خيا.

وأكدت «ميرور» أن لاعبي الفريق يرون أن دي خيا كان يتمتع بخبرة كبيرة ولديه شخصية قوية في غرفة تبديل الملابس في أولد ترافورد، كما أنه فاز بجائزة القفاز الذهبي للدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

وأضافت: «على الرغم من أن دي خيا واجه انتقادات في يونايتد، إلا أنه حقق الكثير وحصل على لقب أفضل لاعب في الفريق أربع مرات، ولم يتمكن سوى كريستيانو رونالدو من تحقيق هذا الرقم القياسي، متفوقين على نجوم مثل إريك كانتونا وواين روني، إذ حصل كل منهما على اللقب مرتين فقط».

وأشارت الجريدة البريطانية في تقريرها إلى أن غضب لاعبي مانشستر يونايتد تزايد عقب الأخطاء الكارثية التي ارتكبها أونانا مع الفريق وآخرها في مباراة الرفيق أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، والتي خسرها النادي الإنجليزي 3-4.

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وأوضحت أن «أونانا (27 عاما) انتقل إلى النادي مقابل 47 مليون جنيه إسترليني من إنتر ميلان الإيطالي إلى أولد ترافورد، لكنه لم يقنع مشجعي مانشستر يونايتد».

واختتمت: «إن أونانا اعتذر لأنصار النادي بعد أن تلقى هدفاً سهلاً من تسديدة ليروي ساني، بينما دخل مرماه 14 هدفاً في أول ست مباريات له مع مانشستر يونايتد مؤكدا أنه مصمم على التعلم من بدايته الصعبة».

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