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صفقات مانشستر يونايتد تتخطى حاجز المليار إسترليني خلال 10 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 سبتمبر 2023, 04:18 مساء
صفقات مانشستر يونايتد تتخطى حاجز المليار إسترليني خلال 10 سنوات
فريق مانشستر يونايتد خلال إحدى المباريات (أرشيفية: الإنترنت)
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ذكرت جريدة «ذا صن» البريطانية أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد في العالم الذي بلغ صافي إنفاقه على الصفقات أكثر من مليار جنيه إسترليني خلال آخر عشر سنوات.

مانشستر يونايتد ينفق نصف مليار في 2020
وقالت «ذا صن» إن النادي الإنجليزي تصدر قائمة الأندية حول العالم كونه النادي الوحيد الذي تجاوز المليار إسترليني من ناحية قيمة الصفقات التي أبرمها مقابل عمليات بيع اللاعبين بصافي إنفاق يبلغ 1.2 مليار جنيه إسترليني.

وأشارت الجريدة البريطانية إلى أن مانشستر يونايتد بدأ ذلك فعلياً منذ التعاقد مع المدرب الهولندي لويس فان غال في صيف 2014، مبينة أنه منذ 2020 فقط أنفق النادي 524 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت: «الصيف الحالي أنفق النادي 164 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديد وأبرزها تعاقده مع راسموس هوغلوند وماسون ماونت وأندريه أونانا».

وأوضحت «ذا صن» أن تشيلسي يحتل المركز الثاني عالمياً بصافي إنفاق يبلغ 880 مليون جنيه إسترليني، بعدما أنفق فقط في 2023 مبلغًا ضخمًا بلغت قيمته 558 مليون جنيه إسترليني.

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وشهدت قائمة أكثر عشرة أندية إنفاقاً على الصفقات وجود سبعة أندية إنجليزية، هي آرسنال الرابع، ومانشستر سيتي الخامس، ونيوكاسل السادس، وتوتنهام الثامن، ووست هام العاشر، بينما جاء باريس سان جيرمان في المركز الثالث، وبرشلونة السابع، وميلان التاسع.

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