مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط

دخل مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأميركية، قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة الأميركية، ليصبح أول رياضي يقتحم تلك القائمة.

مايكل جوردان يبيع حصته في نادي تشارلوت

ويحتل مايكل جوردان المركز الـ379 ضمن قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة الأميركية، مستفيدا من بيع حصته في نادي تشارلوت هورنتس الذي يشارك في دوري المحترفين لكرة السلة «NBA» خلال يونيو الماضي، وفقا لما نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، حسب مجلة «فوربس» المتخصصة في تقدير الثروات.

وقدرت «فوربس» ثروة مايكل جوردان بثلاثة مليارات دولار أميركي، حيث سبق له دخول نادي المليارديرات العام 2015، مستفيدا من عقود الرعاية العديدة التي أبرمها مع عدد من كبريات الشركات العالمية.

وقد اشترى مايكل جوردان فريق تشارلوت في العام 2010 مقابل 275 مليون دولار رفقة بعض الأشخاص. وبعد بيع الفريق، والحصول على حصته كاملة، أصبحت ثروته ثلاثة مليارات دولار.

وحقق مايكل جوردان (60 عاما) في العام 2022 أرباحا قدرها 250 مليون دولار مقابل بيع علامته التجارية الخاصة به في شركة «نايكي» للملابس الرياضية.

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ويعد الأسطورة الأميركية أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ، وسبق له فاز بدوري المحترفين الأميركي لكرة السلة «NBA» ست مرات ضمن الحقبة التاريخية لفريق شيكاغو بولز. كما سبق له الفوز بلقب «أفضل لاعب» خمس مرات، واعتزل لعب كرة السلة نهائيا العام 2003، بعدما لعب لفريق واشنطن وايزارد.

وتقدر «فوربس» مجموع ثروات أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة الأميركية بـ45 تريليون دولار.