  • Alwasat News
Atwasat

مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 04 أكتوبر 2023, 08:53 مساء
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
مايكل جوردان يحيي الجماهير خلال إحدى الفعاليات (أرشيفية الإنترنت)
alwasat radio

دخل مايكل جوردان، أسطورة كرة السلة الأميركية، قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة الأميركية، ليصبح أول رياضي يقتحم تلك القائمة.

مايكل جوردان يبيع حصته في نادي تشارلوت
ويحتل مايكل جوردان المركز الـ379 ضمن قائمة أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة الأميركية، مستفيدا من بيع حصته في نادي تشارلوت هورنتس الذي يشارك في دوري المحترفين لكرة السلة «NBA» خلال يونيو الماضي، وفقا لما نقلته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، حسب مجلة «فوربس» المتخصصة في تقدير الثروات.

وقدرت «فوربس» ثروة مايكل جوردان بثلاثة مليارات دولار أميركي، حيث سبق له دخول نادي المليارديرات العام 2015، مستفيدا من عقود الرعاية العديدة التي أبرمها مع عدد من كبريات الشركات العالمية.

وقد اشترى مايكل جوردان فريق تشارلوت في العام 2010 مقابل 275 مليون دولار رفقة بعض الأشخاص. وبعد بيع الفريق، والحصول على حصته كاملة، أصبحت ثروته ثلاثة مليارات دولار.

وحقق مايكل جوردان (60 عاما) في العام 2022 أرباحا قدرها 250 مليون دولار مقابل بيع علامته التجارية الخاصة به في شركة «نايكي» للملابس الرياضية.

مايكل جوردان سيتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأطفال
بيع حذاء انتعله مايكل جوردان بـ1.5 مليون دولار

ويعد الأسطورة الأميركية أفضل لاعب كرة سلة في التاريخ، وسبق له فاز بدوري المحترفين الأميركي لكرة السلة «NBA» ست مرات ضمن الحقبة التاريخية لفريق شيكاغو بولز. كما سبق له الفوز بلقب «أفضل لاعب» خمس مرات، واعتزل لعب كرة السلة نهائيا العام 2003، بعدما لعب لفريق واشنطن وايزارد.

وتقدر «فوربس» مجموع ثروات أغنى 400 شخص في الولايات المتحدة الأميركية بـ45 تريليون دولار.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023

«بوابة الوسط» تستعرض تاريخ جائزة نوبل قبل إطلاق نسخة 2023
من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟

من هو التونسي منجي باوندي أحد الفائزين بجائزة نوبل للكيمياء؟
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: جولة في فضاء الرياضة
أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر

أول لقاح لسرطان الثدي يدخل مرحلة التجارب السريرية على البشر
تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»

تحويل مركبة «تويوتا APM» إلى «حافلة للقطط»
كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس

كاريكاتير خيري - «البق» يهاجم العاصمة الفرنسية باريس
آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا

بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية

مجلس النواب الأميركي يعزل رئيسه في سابقة تاريخية
وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل

وسائل إعلام بلجيكية تكشف تفاصيل مرتبطة بقضية السفيرة الجراري في بروكسل
البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته

البرلمان الأوروبي يمنح الضوء الأخضر لقانون حول تعددية الإعلام واستقلاليته
هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟

هل يفوز سلمان رشدي بجائزة نوبل للآداب؟
تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي

تغطية خاصة: درنة والبنك الدولي
تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء

تغطية خاصة: المجتمع الأهلي في درنة بعد الكارثة.. إرادة البقاء
«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر

«تحقيقات»: شوارع ليبيا تحت رحمة المطر
سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب

سيدات يطالبن الدنمارك بتعويضات بعد حرمانهن من الإنجاب
كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!

كاريكاتير حليم - «كاشيك» المسؤول!
«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي

«فيديو مفبرك».. توم هانكس آخر ضحايا الذكاء الصناعي
 المزيد من رياضة عالمية

تعليقات

عناوين ذات صلة
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية
«فيفا» يبحث رفع الحظر على مشاركة روسيا في البطولات الدولية
اتفاق أوروبي-أفريقي-أميركي جنوبي على استضافة مونديال 2030
اتفاق أوروبي-أفريقي-أميركي جنوبي على استضافة مونديال 2030
المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030
المغرب والبرتغال وإسبانيا تستضيف مونديال 2030
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في التصنيف الثالث
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري الممتاز
اليوم 3 مباريات فى الجولة الختامية لتصفيات الصعود للدوري ......
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال أوروبا
بمشاركة المعتصم المصراتي.. براغا يحصد أول 3 نقاط بدوري أبطال......
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء عمر المختار
وزارة الرياضة تكشف عن حجم أضرار السيول بناديي الأخضر والفداء......
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب
أولمبيك مارسيليا يتبرع بـ«قميصه» من أجل ليبيا والمغرب...
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان الإيراني بسبب تمثال قاسم سليماني
دوري أبطال آسيا: إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسيباهان ......
المزيد
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا
مايكل جوردان يدخل نادي أغنى 400 شخص في أميركا...
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر
دوري الكرة الطائرة ينطلق 14 أكتوبر...
الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية يلجأ لـ«كاس» بعد إيقافه لرفضه شعارات المثلية
الاتحاد الجزائري للكرة الحديدية يلجأ لـ«كاس» بعد إيقافه ......
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال وأبوسليم في التصنيف الثالث
الجمعة قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية والهلال ......
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034
السعودية تعلن نيتها الترشح لاستضافة مونديال 2034...
المزيد