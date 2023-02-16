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مايكل جوردان سيتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأطفال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 16 فبراير 2023, 12:41 مساء
مايكل جوردان سيتبرع بـ10 ملايين دولار لمساعدة الأطفال
أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان. (أرشيفية: الإنترنت)
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سيتبرع أسطورة كرة السلة الأميركية مايكل جوردان بمبلغ قياسي قدره 10 ملايين دولار لمؤسسة «مايك أي ويش» (تمنى أمنية) للاحتفال بعيد ميلاده الستين الجمعة، من أجل مساعدة الأطفال المرضى وتحقيق أمنياتهم.

يُعتبر تبرع نجم شيكاغو بولز السابق لهذه الجمعية يهدف إلى تحقيق أمنيات الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامَين و18 عاما، والذين يعانون أمراضا خطيرة، الأكبر في تاريخ المنظمة غير الربحية ومقرها ولاية أريزونا والتي تأسست منذ 43 عاما، وفق ما نشره موقع «فرانس 24».

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يملك حامل لقب دوري «إن بي إيه» ست مرات ارتباطا طويلا مع المنظمة، حيث عمل أولا معها في العام 1989.

وجاء في بيان للمؤسسة أن الملياردير الذي سيبلغ عامه الستين الجمعة، يأمل في أن تُلهم لفتته الآخرين للتبرع للمؤسسة.

المساعدة في جلب الابتسامة للأطفال
ونقل البيان عن جوردان قوله: «على مدار 34 عاما الماضية، تشرفت بالشراكة مع (مايك أي ويش) والمساعدة في جلب الابتسامة والسعادة للعديد من الأطفال».

وتابع: «رؤية صمودهم وقوتهم خلال هذه الأوقات العصيبة من حياتهم كانت حقا مصدر إلهام، لا يمكنني التفكير في هدية عيد ميلاد أفضل من رؤية الآخرين يشاركونني في دعم «مايك أي ويش» حتى يتمكن كل طفل من تجربة سحر تحقيق أمنيته».

يعتبر الكثيرون جوردان أعظم لاعب كرة سلة في التاريخ، إذ توج بجائزة أفضل لاعب في النهائيات ست مرات وأفضل لاعب في الدوري خمس مرات.

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