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الاتحاد الألماني يتوقع عجزا بقيمة 15 مليون يورو

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 سبتمبر 2023, 11:50 صباحا
الاتحاد الألماني يتوقع عجزا بقيمة 15 مليون يورو
مقر اتحاد الكرة الألماني (إكس)
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أكد أمين صندوق الاتحاد الألماني لكرة القدم، ستيفان غرونوالد أن الاتحاد يتوقع عجزا يصل إلى 15 مليون يورو العام المقبل، بسبب المقر الجديد للاتحاد.

مقرر الاتحاد الألماني سبب العجز المالي
وقال غرونوالد إن العجز المتوقع يأتي من الإيرادات والنفقات المتوقعة حول المقر في فرانكفورت الذي افتتح في 2022، وتكلف 30 مليون يورو أكثر من الميزانية الأساسية التي كانت موضوعه له والتي تقدر بـ150 مليون يورو، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وأكد غرونوالد أن الاتحاد الألماني سيحقق مزيد الأموال في المستقبل من خلال اتفاقية أساسية جديدة مع رابطة الدوري الألماني، والتي ستجرى الموافقة عليها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الألماني غدا الجمعة.

وسيحصل الاتحاد الألماني على ما يقرب من 39 مليون يورو في العام من الرابطة، بدلا من 26 مليون يورو، وذلك حتى 2029، فيما وسيدفع الاتحاد للرابطة 12.5 مليون يورو بدلا من عشرين مليون يورو، مقابل حقوق الإعلان مع لاعبي الفرق الدوليين.

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وقال غرونوالد إن الاتفاقية الأساسية الجديدة تضمن الاستقرار المالي للاتحاد الألماني والروابط الإقليمية والمحلية، ويمكن تمويل التدابير الهامة والمشروعات في كرة القدم للهواة من خلال تلك الأموال.

ويحتاج الاتحاد الألماني الذي يعاني من ضائقة مالية لهذه الأموال، لأنه حقق عجزا يصل إلى 33.5 مليون يورو للعام 2021، ويرجع ذلك جزئيا إلى وضع أحكام لدفع الضرائب. واتخذ الاتحاد الألماني إجراءات لخفض العجز الهيكلي إلى 4.5 مليون يورو.

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