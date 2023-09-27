أوسيمين يهدد بمقاضاة نابولي بسبب مقطع فيديو

القاهرة - بوابة الوسط

احتفظ مهاجم فريق نابولي الإيطالي، النيجيري فيكتور أوسيمين، بحق اتخاذ إجراء قانوني ضد ناديه، بعد نشر النادي مقطع فيديو غريب على تطبيق «تيك توك»، يبدو أنه يحمل سخرية من اللاعب.

نابولي يحذف فيديو السخرية من أوسيمين

يأتي ذلك بعد أن ساعد أوسيمين الفريق في التتويج بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى خلال أكثر من ثلاثة عقود، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.

وبالرغم من أن أوسيمين لعب دورًا بارزًا في صفوف نابولي وسجل للفريق 31 هدفًا في كل المسابقات؛ فإنه كان مستهدفًا في مقطع فيديو غريب، جرى حذفه، بعد أن نشر على الحساب الرسمي لنادي نابولي على تطبيق «تيك توك».

وأصدر روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين، بيانًا حول الأمر مساء أمس الثلاثاء، قال كاليندا: «ما حدث على الحساب الرسمي لنابولي على منصة (تيك توك) ليس مقبولاً، تم نشر مقطع فيديو يسخر من فيكتور أوسيمين ثم جرى حذفه، لكن متأخراً».

وأضاف كاليندا في البيان الذي نشره عبر موقع «إكس»: «الحقيقة أن هذا يسبب ضررًا كبيرًا للاعب ويضيف إلى معاناته من المعاملة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة من محاكمات إعلامية وأخبار كاذبة».

وأكد كاليندا أن أوسيمين يحتفظ بحق اتخاذ إجراء قانوني وأي مبادرة ممكنة لحمايته.

وتضمن الفيديو مقطعًا لإهدار المهاجم ضربة جزاء في مباراة الفريق أمام بولونيا الأحد الماضي، وتضمن صوتًا غريبًا ومتسارعًا.

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جاء نشر الفيديو بعد حالة من التوتر بدت بين أوسيمين والمدير الفني لنابولي رودي غارسيا، خلال المباراة.وبدا المهاجم النيجيري (24 عامًا) يوجه كلمات توبيخ لغارسيا لدى تبديله قبل

أربع دقائق من نهاية المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

تجدر الإشارة إلى أن أوسيمين، الذي جذب اهتمام مانشستر يونايتد الإنجليزي هذا الصيف، لم يجدد عقد الحالي مع نابولي الذي يستمر حتى صيف العام 2025.