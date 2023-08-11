نابولي يرفض انتقال أوسيمين للدوري السعودي

القاهرة - بوابة الوسط

رفض نادي نابولي الإيطالي الموافقة على العرض الذي تلقاه من أحد الأندية السعودية، للتعاقد مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين.

نابولي يرفض العرض السعودي

قال رئيس نادي نابولي الإيطالي، أوريليو دي لاورينتيس، إن المهاجم فيكتور أوسيمين مستمر ضمن صفوف حامل لقب الدوري، وذلك وسط ما يتردد حول تلقي اللاعب عرضا مغريا من أحد الأندية السعودية، وفقا لما نقلته الوكالة الألمانية.

وقال دي لاورينتيس، في تصريحات إلى قنوات «سكاي سبورتاس» الإيطالية، إن أوسيمين مستمر، ولن يذهب إلى أي نادٍ آخر.

وأوضح أن الهداف النيجيري، الذي سجل 26 هدفاً ساعد بها نابولي في الفوز خلال الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي للمرة الأولى منذ العام 1990، مستمر مع النادي حتى العام 2025، لأن هناك عقودا، ويجب احترامها من كلا الجانبين، لأنها علاقة ثنائية.

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أدلى رئيس نابولي بتصريحاته بعد ما ذكرته تقارير إخبارية، منذ يوليو الماضي، أن الهلال السعودي عرض على نابولي 140 مليون يورو، لضم المهاجم النيجيري أوسيمين.

وذكرت تقارير إيطالية أخيراً أيضاً أن مفاوضات التجديد بين أوسيمين ونابولي توقفت. لكن شبكة «سكاي» أفادت بأنه جرى استئناف المفاوضات خلال الفترة الحالية.