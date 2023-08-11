نابولي يضم لاعب الوسط السويدي كايوسته

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن نادي نابولي حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، تعاقده مع لاعب الوسط السويدي يانس كايوسته قادما من نادي استاد رانس المنافس بدوري الدرجة الأولى الفرنسي.

نابولي يحجب تفاصيل الصفقة

ولم يذكر نابولي أي تفاصيل مالية للصفقة، إلا أن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن نابولي دفع 12 مليون يورو أي ما يعادل 13.19 مليون دولار من أجل الحصول على توقيع يانس كايوسته (24 عاماً)، بحسب وكالة «رويترز».

وانضم كايوسته إلى نادي رانس في يناير 2022 بعد ثلاث سنوات ونصف قضاها مع ميتيلاند الدنماركي، حيث فاز بلقب الدوري الدنماركي في العام 2020.

وخاض كايوسته أول مباراة دولية له مع منتخب السويد خلال المباراة الودية التي خسرها أمام الدنمارك بهدفين دون رد في نوفمبر 2020، ويبلغ عدد مبارياته الدولية 15 مباراة.

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وجرى ضم كايوسته لتشكيلة السويد المؤلفة من 26 لاعباً في بطولة أوروبا 2020، وهي البطولة التي تأجلت حتى العام 2021 بسبب جائحة «كوفيد-19».

وينطلق الدوري الإيطالي غدا السبت، حيث يحل نابولي ضيفا على فريق فروسينوني في الجولة الأولى من المسابقة.