بعد تعجيز أندية أوروبا بـ120 مليون يورو.. أوسيمين يقترب من تمديد عقده مع نابولي

القاهرة - بوابة الوسط

يدرس النيجيري فيكتور أوسيمين تجديد عقده مع نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي لكرة القدم للمرة الأولى منذ 1990.

ويقترب المهاجم المتميز من توقيع عقد جديد مع ناديه نابولي في ظل عدم رغبة أي نادٍ في الوصول إلى المبلغ الذي يطالب به النادي الجنوبي، وذلك وفق التقارير المحلية، حسب وكالة «فرانس برس».

جلسة للاتفاق على تجديد عقد أوسيمين

أفاد موقع «فوتبول إيطاليا»، المتخصص بأخبار كرة القدم الإيطالية، بأن النادي الجنوبي عقد في الأيام القليلة الماضية اجتماعه الثاني مع وكيل أعمال اللاعب روبرتو كاليندا، وأن الطرفين اقتربا من التوصل لاتفاق يتضمن تحسين راتب ابن الـ24 عاماً، على أن يشمل العقد الجديد بنداً جزائياً.

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لكن الطرفين ليسا في عجلة من أمرهما من أجل حسم المسألة، بحسب الموقع، وذلك لأنهما واثقان من أن اللاعب لن يرحل هذا الصيف من النادي المرتبط به أصلاً حتى 2025.

دور بارز في بطولة الدوري الإيطالي

يدين نابولي بالكثير للهداف النيجيري، بعدما لعب دوراً رئيسياً في قيادته للقبه الأول في الدوري الإيطالي منذ العام 1990 بتسجيله 26 هدفاً في 32 مباراة خاضها في «سيري أ» الموسم المنصرم.

ولا يبدو أن أياً من الأندية المهتمة بخدمات اللاعب الذي يدافع عن ألوان نابولي منذ 2020 مستعد لدفع الـ120 مليون يورو التي وضعها النادي الجنوبي شرطا للتخلى عنه النجم النيجيري.

ابتعاد مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان من الحسابات

في ظل عدم قدرته على دفع الـ60 مليون يورو التي يطالب بها أتالانتا الإيطالي من أجل التخلي عن مهاجمه الدنماركي الشاب راسموس هويلوند (20 عاماً)، يبدو من المستبعد جداً أن يشبع مانشستر يونايتد الإنجليزي رغبته في ضم أوسيمين، وأن يدفع المبلغ الذي يطالب به نابولي.

بينما كشفت جريدة «ليكيب» الرياضية الفرنسية، الإثنين، أن مواطنها باريس سان جرمان تخلى عن مسعاه لضم أوسيمين هذا الصيف، وسيصب تركيزه الآن على التعاقد مع مواطنه راندال كولو مواني من أينتراخت فرانكفورت الألماني.