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مونتيلا مدربا لمنتخب تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 سبتمبر 2023, 02:10 مساء
مونتيلا مدربا لمنتخب تركيا
فينشينزو مونتيلا (إكس)
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الاتحاد التركي لكرة القدم استقر سريعا على اختيار مدير فني جديد للمنتخب التركي خلفا للمدرب الألماني المقال ستيفان كونتز.

مهمة صعبة في انتظار مونتيلا
وقالت جريدة «ذا صن» البريطانية، اليوم الخميس، إن الاتحاد التركي لكرة القدم استقر على تعيين فينشينزو مونتيلا مدربا للمنتخب، وذلك في قرار سريع جرى اتخاذه بعد ساعات من إقالة ستيفان كونتز الذي جرت إقالته من منصبه كمدير فني بعد عامين من توليه المسؤولية، وفقا لموقع «24» الإماراتي.

وأضافت «ذا صن» أنه من المقرر أن يتولى المدرب الإيطالي فينشينزو مونتيلا المسؤولية، بعد أن كان عاطلا عن العمل منذ الاتفاق على الانفصال المتبادل مع نادي أضنة ديميرسبور التركي في يونيو الماضي.

الأب طريق ميلان للاحتفاظ بمونتيلا
إقالة ستيفان كونتز مدرب منتخب تركيا

وأشارت الجريدة البريطانية إلى أن مونتيلا (49 عاما) سبق له تدريب فرق سامبدوريا وميلان وإشبيلية وفيورنتينا مرتين، مبينة أنه أمامه مهمة أساسية وهي قيادة المنتخب التركي إلى نهائيات بطولة «أمم أوروبا 2024».

وأوضحت «ذا صن» أن المنتخب التركي يحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة في التصفيات خلف منتخب كرواتيا وبفارق ضئيل عن منتخبي أرمينيا وويلز.

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