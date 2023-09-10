تتويج ألمانيا بطلا للعالم في كرة السلة للمرة الأولى بفوزها على صربيا 83-77

القاهرة - بوابة الوسط

دونت ألمانيا اسمها في سجل البلدان القليلة الفائزة بلقب كأس العالم لكرة السلة، وذلك بفوزها المستحق على صربيا 83-77، اليوم الأحد، في المباراة النهائية على ملعب «مول أوف ايزيا» في العاصمة الفيليبينية مانيلا.

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وباتت ألمانيا التي كانت تخوض النهائي الأول في تاريخها، البلد السابع الذي يحرز اللقب العالمي بعد الولايات المتحدة (خمس مرات) ويوغوسلافيا (5 مرات) والاتحاد السوفياتي (3) والبرازيل (2) وإسبانيا (2) والأرجنتين (1)، فيما فشلت صربيا في إحراز اللقب الأول في كيانها الحالي (كانت جزءًا من يوغوسلافيا السابقة) في مشاركتها الثانية في النهائي، بعد العام 2014 حين خسرت أمام الأميركيين، حسب «فرانس برس».

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وفي وقت سابق، أحرز المنتخب الكندي ميداليته الأولى على الإطلاق في تاريخ مشاركاته في كأس العالم لكرة السلة بفوزه على نظيره الأميركي 127-118 بعد التمديد، اليوم الأحد، في مباراة تحديد المركز الثالث في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وهي المرة الأولى التي يخرج فيها المنتخب الأميركي الذي شارك بتشكيلة رديفة خالية من أبرز نجوم «إن بي إيه» خالي الوفاض لنسختين متتاليتين في المونديال، بعدما سقط في ربع نهائي مونديال 2019، وأثنى الإسباني جوردي فرنانديس (40 عامًا) مدرب كندا والذي نجح في قيادة فريقه إلى دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس على غرار الولايات المتحدة.